ഏപ്രിൽ 18ന് ആർടിജിഎസ് സംവിധാനം തടസ്സപ്പെടും; 14 മണിക്കൂർ പ്രവർത്തനരഹിതമാകും

ന്യൂഡൽഹി∙ ഏപ്രിൽ 18ന് 14 മണിക്കൂർ ആർടിജിഎസ് മണി ട്രാൻസ്ഫർ പ്രവർത്തനരഹിതമാകുമെന്ന് ആർബിഐ അറിയിച്ചു. സാങ്കേതികമായ നവീകരണ പ്രവത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനാലാണ് ആർടിജിഎസ് (റിയൽ ടൈം ഗ്രോസ് സെറ്റിൽമെന്റ്) പ്രവർത്തനരഹിതമാകുന്നത്. ഏപ്രിൽ 18 രാത്രി 12 മുതലാണ് നവീകരണം നടത്തുന്നത്.

അതേസമയം എൻഇഎഫ്ടി (നാഷനൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട്സ് ട്രാൻസ്ഫർ) പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുടങ്ങില്ലെന്നും ആർബിഐ ഇറക്കിയ നോട്ടിസിൽ അറിയിച്ചു. പണമിടപാടുകൾ നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇടപാടുകാരെ ബാങ്ക് അധികൃതർ അറിയിക്കുമെന്നും ആർബിഐ അറിയിച്ചു.

Content Highlights: RTGS money transfer service won't be available for 14 hours