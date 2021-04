തിരുവനന്തപുരം∙ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന നിർദേശം മുഖ്യമന്ത്രിയിൽനിന്നുണ്ടായതോടെയാണ് ഹൈക്കോടതി വിധിക്കു കാത്തുനിൽക്കാതെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി കെ.ടി.ജലീൽ രാജിവച്ചത്. സർക്കാരും പാർട്ടിയും സമ്മർ‌ദത്തിലേക്കു പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് വിശ്വസ്തനെ മുഖ്യമന്ത്രിയും കൈവിട്ടത്. ബന്ധുനിയമന വിവാദത്തിൽ രാജിവയ്ക്കേണ്ടിവന്ന ഇ.പി.ജയരാജനും കെ.ടി.ജലീലിനും രണ്ടു നീതിയാണോ എന്നു പാർട്ടി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉയർന്ന ചോദ്യം അവസാനിപ്പിക്കാനും നടപടിയിലൂടെ കഴിഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദേശാനുസരണം ജലീലിനോട് സംസാരിച്ച കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പാർട്ടി നിലപാട് രാജിയാണെന്നു വ്യക്തമാക്കി. ഹൈക്കോടതിയിലെ ഹർജിയെക്കുറിച്ച് ജലീല്‍ പറഞ്ഞെങ്കിലും പാർട്ടി തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ രാജിക്കു സന്നദ്ധനായി. ഔദ്യോഗിക വസതിയിലെത്തി രാജിക്കത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിനു കൈമാറി.

രാജി നല്ല തീരുമാനമാണെന്നു സിപിഎം നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. സർക്കാരിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കാറായ സാഹചര്യത്തിൽ രാജി പ്രയാസമുള്ള തീരുമാനമല്ലെന്നാണ് പാർട്ടി വിലയിരുത്തൽ. തുടർഭരണമുണ്ടായാൽ രാജിയും ലോകായുക്ത വിധിയും മന്ത്രിപദത്തിനു തടസമാകില്ല. ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചശേഷം സ്റ്റേ ലഭിക്കാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യവും പാർട്ടി കണക്കിലെടുത്തു. നേരത്തെ ലീഗ് നേതാവ് പി.കെ.ഫിറോസ് ബന്ധുനിയമന വിവാദത്തിൽ നൽകിയ ഹർജി സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാലാണ് ഹൈക്കോടതി തള്ളിയത്. സാഹചര്യം അനുകൂലമാകാനിടയില്ലെന്ന ഉപദേശം നിയമവിദഗ്ധരിൽനിന്ന് ലഭിച്ചതോടെ കാര്യങ്ങൾ വഷളാക്കാതെ രാജിയെന്ന നിലപാടിലേക്ക് പാർട്ടിയെത്തി.

2018 നവംബർ രണ്ടിനാണ് ന്യൂനപക്ഷ വികസന ധനകാര്യ കോർപറേഷനിലെ ജനറൽ മാനേജർ തസ്തികയിൽ ബന്ധുവായ കെ.ടി.അദീബിനെ നിയമിക്കാന്‍ ജലീൽ ചട്ടങ്ങൾ മറികടന്ന് ഇടപെട്ടതായി ആരോപണം ഉയർന്നത്. പിന്നീട് മാർക്ക് ദാനം അടക്കമുള്ള വിവാദങ്ങൾക്കിടയിലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ജലീലിനെ സഹായിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള അടുപ്പമാണ്. മുസ്‌ലിം സംഘടനകളുമായുള്ള അടുത്ത ബന്ധം സിപിഎമ്മിൽ ജലീലിനെ കൂടുതൽ സ്വീകാര്യനാക്കി. ജലീലിലൂടെ കൂടുതൽ വളർച്ച മലബാർ മേഖലയിലുണ്ടാകുമെന്ന വിശ്വാസവും പാർട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടായതോടെ കടുത്ത നടപടികളിലേക്കു പാർട്ടി കടന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പു കഴിഞ്ഞതും നടപടി വേഗത്തിലാക്കി.

ജലീലോ ജയരാജനോ പാർട്ടിക്കു പ്രിയങ്കരനെന്ന ഏറെനാളത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഈ നടപടിയിലൂടെ നേതൃത്വത്തിനു മറുപടി നൽകാനാകും. ഭാര്യാസഹോദരിയായ പി.കെ.ശ്രീമതിയുടെ മകനെ ഇ.പി.ജയരാജൻ വ്യവസായ വകുപ്പിൽ നിയമിച്ചതാണ് വിവാദമായത്. പാര്‍ട്ടി പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന വിശ്വാസം തകർന്നതോടെ രാജിയുണ്ടായി. ജയരാജൻ രാജിസന്നദ്ധത അറിയിച്ചതാണെന്നു പാര്‍ട്ടി ആവർത്തിച്ചെങ്കിലും നേതാക്കള്‍ക്കിടയിലെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമാണ് രാജിയിലേക്കു നയിച്ചതെന്ന വാദത്തിനായിരുന്നു ശക്തി. ബന്ധുനിയമന വിവാദം ഉണ്ടായിട്ടും ലോകായുക്ത വിധി വരുന്നതുവരെ ജലീലിനു തുടരാനായതും ജയരാജനോടുള്ള വിവേചനമായി ഒരു വിഭാഗം പ്രചരിപ്പിച്ചു. എല്ലാ വിവാദങ്ങളും രാജി ആവശ്യത്തിലൂടെ മുഖ്യമന്ത്രി അവസാനിപ്പിച്ചു.

