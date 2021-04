വിദേശത്ത് അനുമതിയുള്ളവ ഇന്ത്യയില്‍ ഉപയോഗിക്കാം: വാക്സീന്‍ നയത്തില്‍ മാറ്റം

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്തെ വാക്സീൻ നയത്തിൽ മാറ്റം. വിദേശത്ത് അനുമതിയുള്ള കോവിഡ് വാക്സീനുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയിൽ പരീക്ഷണം നടത്തി അനുമതി വാങ്ങേണ്ടതില്ല. വാക്സീൻ ആദ്യം സ്വീകരിക്കുന്ന 100 പേരെ 7 ദിവസം നിരീക്ഷിക്കുമെന്നും കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.



റഷ്യൻ നിർമിത കോവിഡ് വാക്സീൻ സ്പുട്‌നിക്കിന് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. അഞ്ച് വാക്‌സീനുകൾക്ക് കൂടി ഈ വർഷം അംഗീകാരം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ (ബയോ ഇ), സിഡസ് കാഡില, സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ നോവാവാക്സ്, ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ നാസൽ വാക്സീൻ എന്നിവ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

