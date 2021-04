ടോക്കിയോ∙ ഫുകുഷിമ ആണവ നിലയത്തിൽനിന്നുള്ള ദശലക്ഷം ടൺ മലിനജലം കടലിലൊഴുക്കാൻ ജപ്പാൻ. അയൽ രാജ്യങ്ങളുടേയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടേയും കടുത്ത എതിർപ്പ് അവഗണിച്ചാണ് സർക്കാർ നീക്കം. പദ്ധതി ആരംഭിക്കാൻ നിരവധി വർഷങ്ങളായി ആലോചനയുണ്ട്. ജലം കടലിലൊഴുക്കുന്നതിൽ അപകടമില്ലെന്നാണ് സർക്കാർ നിലപാട്. റേഡിയോ ആക്ടീവ് കണങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് ജലം ശുദ്ധീകരിച്ചതാണെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു. ജപ്പാന്റെ നടപടി നിരുത്തരവാദപരമാണെന്ന് ചൈന ആരോപിച്ചു.

ഇന്റർനാഷനൽ അറ്റോമിക് എനർജി ഏജൻസി(ഐഎഇഎ) ജലം ഒഴുക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി. ലോകത്തിന്റെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും ആണവ നിലയങ്ങളിലെ ജലം കടലിൽ ഒഴുക്കുന്ന സമാന രീതിയിലാണ് ഫുകുഷിമയിലും ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഏജൻസി അറിയിച്ചു. ആണവനിലയം ഡീ-കമ്മിഷന്‍ ചെയ്യാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിലെ അവിഭാജ്യ പ്രവൃത്തിയാണ് ജലം ഒഴുക്കിക്കളയല്‍ എന്ന്‌ ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി യോഷിഹിദെ സുഗയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗം വിലയിരുത്തി. സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ ജലം ഒഴുക്കിക്കളയൂവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

2011ലുണ്ടായ സുനാമയിലാണ് ഫുകുഷിമ ആണവ നിലയത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചത്. 1.25 ദശലക്ഷം ടൺ ജലമാണ് ആണവനിലയിത്തിൽ സംഭരിക്കപ്പെട്ടത്. ആണവ നിലയം തണുപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ജലവും മഴവെള്ളവും ഭൂഗർഭ ജലവും ഉൾപ്പെടെയാണ് ഒഴുക്കിക്കളയുന്നത്. പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാൻ ദശകങ്ങളെടുക്കും. ജലം ഒഴുക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രാദേശിക മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ രംഗത്തെത്തി. സുനാമിക്ക് ശേഷം ഫുകുഷിമയിലെ മത്സ്യ വിഭവങ്ങളിൻമേലുള്ള വിശ്വാസം വർഷങ്ങൾകൊണ്ടാണ് തിരിച്ചു പിടിക്കാനായത്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പിന്തുണയില്ലാതെ ജലം കടലിൽ ഒഴുക്കാനാകില്ലെന്നും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പ്രതികരിച്ചു.

