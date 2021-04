കണ്ണൂർ∙ പാനൂർ മൻസൂർ വധക്കേസിൽ ഒരാൾ കൂടി പിടിയിൽ. എലിക്കൊത്തന്റവിട ബിജേഷ് ആണു പിടിയിലായത്. ബിജേഷ് എഫ്ഐആറിൽ പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ളയാളല്ല.

കൊലപാതകത്തിന് തൊട്ടുമുന്‍പ് പ്രതികള്‍ ഒത്തുചേരുന്നതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. സിപിഎം പ്രാദേശിക നേതാവ് സന്ദീപും ദൃശ്യത്തില്‍ ഉണ്ട്. പ്രതികള്‍ തമ്മില്‍ സംസാരിച്ചതിന്‍റെ ഫോണ്‍ രേഖകളും പുറത്തുവന്നു. ഒന്നാം പ്രതി ഷിനോസിന്‍റെ ഫോണിൽ നിന്നുള്ളതാണ് രേഖകള്‍.



English Summary: One more accused held in Mansoor murder