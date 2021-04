പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെ പീഡിപ്പിച്ച് കൊന്ന കേസ്: രക്ഷപ്പെട്ട രണ്ടനച്ഛനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

പത്തനംതിട്ട∙ പിഞ്ചു ബാലികയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചും മർദിച്ചും കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽനിന്ന് രക്ഷപെട്ട രണ്ടാനച്ഛൻ അറസ്റ്റിൽ. തമിഴ്നാട് രാജപാളയം സ്വദേശി അലക്സിനെ (23) ആണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ കുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചതായും ക്രൂര മർദനങ്ങൾക്ക് ഇരയാക്കിയതായും തെളിഞ്ഞു. സംഭവദിവസത്തിനു മുൻപ് പലപ്പോഴും ഇയാൾ കുട്ടിയെ ക്രൂരമർദനത്തിന് ഇരയാക്കിയിരുന്നതായും തെളിഞ്ഞു. തുടർന്നാണ് പോക്സോ ചുമത്തി ഇയാളുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

കുമ്പഴ കളീയ്ക്കൽപടിക്ക് സമിപത്തെ വാടക വീട്ടില്‍ താമസിച്ചു വരുന്ന തമിഴ്നാട് രാജപാളയം സ്വദേശികളായ ദമ്പതികളിൽ യുവതിയുടെ ആദ്യ വിവാഹത്തിലുള്ള രണ്ട് കുട്ടികളിൽ മൂത്ത മകളായ അഞ്ചു വയസ്സുകാരിയാണു കഴിഞ്ഞ 5ന് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇളയ കുട്ടി തമിഴ്നാട്ടിൽ ബന്ധുവിന് ഒപ്പമാണ്. ജോലിക്കു പോകാതെ വീട്ടിലിരുന്ന് മയക്കുമരുന്നും മദ്യവും ഉപയോഗിച്ചു വന്ന പ്രതി ഭാര്യയെയും ഈ പെൺകുഞ്ഞിനെയും നിരന്തരം മർദിക്കുമായിരുന്നു. വീട്ടുജോലിക്കു പോകുന്ന യുവതിയുടെ മാതാവും ഇവർക്കൊപ്പമായിരുന്നു താമസം. അതിനാൽ കുട്ടിയെ വീട്ടിലിരുത്തിയാണ് യുവതി പകൽ ജോലിക്കു പോയിരുന്നത്.

സംഭവ ദിവസം രാവിലെ അമ്മ വോട്ട് ചെയ്യാൻ തമിഴ്നാടിനു പോയി. ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി എത്തിയ യുവതി കണ്ടത് കുട്ടി അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്നതാണ്. തുടർന്ന് നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ കുട്ടിയെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതി അലക്സാണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നതും ഇയാളെ സംഭവദിവസം തന്നെ വാടകവീട്ടിൽനിന്ന് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്നതും. പൊലീസ് വാഹനത്തിൽ മടങ്ങുമ്പോൾ കുമ്പഴ വച്ച് ഇയാൾ വാഹനത്തിൽനിന്നും പുറത്തു ചാടി. തുടർന്ന് ജീപ്പിന്റെ ചില്ല് തകർത്ത് രക്ഷപെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സമീപത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നവർ ചേർന്ന് ഇയാളെ കീഴ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ച അലക്സ് മദ്യത്തിന്റെയും മയക്കു മരുന്നിന്റെയും ലഹരിയിൽ ആയിരുന്നതിനാൽ രാത്രി വൈകി 2 മണിയോടെയാണ് വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടത്താൻ പൊലീസ് ശ്രമിച്ചത്. ഇതിനി‌ടെ വിലങ്ങുമായി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തു ചാടിയ ഇയാൾ ഓടി മറയുകയായിരുന്നു. രക്ഷപെട്ടോടിയ ഇയാൾ കുമ്പഴയിലെ വാടക വീടിന്റെ പരിസരത്ത് എത്തിയെങ്കിലും പൊലീസ് അവിടെ എത്തിയതിനാൽ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും മുങ്ങി. വിവരമറിഞ്ഞ് നാട്ടുകാരും ഇയാളെ തിരയാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇരുട്ടായതിനാൽ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഓടിമാറിയ അലക്സിനെ ഇന്നലെ നേരം വെളുത്തതോടെ നാട്ടുകാരും പൊലീസും ചേർന്ന് തുണ്ടുമൺകരയിലെ ചതുപ്പ് നിലത്തിൽനിന്ന് പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

