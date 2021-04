തിരുവനന്തപുരം∙ നെയ്യാറ്റിന്‍കരയിൽ ജ്വല്ലറി ഉടമയെ ആക്രമിച്ച് സ്വര്‍ണ കവര്‍ച്ച നടത്തിയ പ്രതികളുടേതെന്ന് കരുതുന്ന കാറിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്. സ്വര്‍ണ വ്യാപാരിയുടെ കാറിനെ രണ്ടു കാറുകള്‍ പിന്തുടരുന്നതായി ദൃശ്യത്തിലുണ്ട്. നെയ്യാറ്റിന്‍കരയിലെ ജ്വല്ലറി ഉടമയെ ആക്രമിച്ച് 100 പവനാണ് തട്ടിയെടുത്തത്.

English Summary: Visuals of car chasing behind jewellery owner in Thiruvananthapuram is out