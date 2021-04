ഓഫിസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കോവിഡ്; യോഗി ആദിത്യനാഥ് നിരീക്ഷണത്തിൽ

ലക്നൗ∙ ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫിസിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടന്നാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത്.



‘എന്റെ ഓഫിസിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. അവരിൽ ചിലർ എന്നോട് സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്നു. അതിനാൽ, മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു’– അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഈ മാസാദ്യം കോവിഡ് വാക്‌സീന്റെ ആദ്യ ഡോസ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനു പുറമേ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ബംഗാളിൽ ബിജെപിക്കുവേണ്ടി പ്രചാരണവും നടത്തുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം.

