കന്യാസ്ത്രീകളായ മലയാളി ഡോക്ടർക്കും നഴ്സിനും മറ്റും മുൻകൂർ ജാമ്യം

ന്യൂഡൽഹി ∙ പ്രസവചികിത്സയ്ക്കിടെ അമ്മയും കുഞ്ഞും മരിച്ച കേസിൽ പ്രതിചേർക്കപ്പെട്ട കന്യാസ്ത്രീകളായ മലയാളി ഡോക്ടർക്കും നഴ്സിനും ഉൾപ്പെടെ സുപ്രീം കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. മധ്യപ്രദേശിലെ സെഹോർ പുഷ്പ് കല്യാൺ ആശുപത്രിയിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് സിസ്റ്റർ ഹെർമൻ ജോസഫ്, നഴ്സായ സിസ്റ്റർ ലോറൈൻ തയ്യിൽ, അനസ്തെറ്റിസ്റ്റ് ഡോ. സബീഹ അൻസാരി എന്നിവർക്കാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. നേരത്തെ മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതിനെതിരെയാണ് മൂവരും സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കേസുമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് ജസ്റ്റിസുമാരായ യു.യു. ലളിത്, കെ.എം. ജോസഫ്, ഇന്ദിര ബാനർജി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചു.

ചികിത്സാ പിഴവ് ആരോപിച്ച് ബന്ധുക്കൾ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ജനുവരിയിൽ പൊലീസ് ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്. എൺപത്തിനാലുകാരിയായ ഡോക്ടർക്കെതിരെ ഗുരുതര കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി അറസ്റ്റ് വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് പൊലീസ് കടന്നിരുന്നു. ഇത് പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദത്തെ തുടർന്നാണെന്നു ഹർജിക്കാർക്കു വേണ്ടി അഭിഭാഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

