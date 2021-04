നാറ്റോ സൈന്യം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്ന് പിന്മാറും: യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി

ബ്രസൽസ്∙ നോര്‍ത്ത് അറ്റ്‌ലാന്റിക് ട്രീറ്റി ഓര്‍ഗനൈസേഷന്റെ (നാറ്റോ) നേതൃത്വത്തിലുള്ള സൈന്യം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്ന് പിന്മാറുമെന്ന് യുഎസ്. യുഎസ് സൈന്യം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്ന് പൂർണമായി പിന്‍വാങ്ങുന്ന സെപ്റ്റംബർ 11ന് തന്നെയായിരിക്കും ഏഴായിരത്തോളം നാറ്റോ സൈനികരും രാജ്യംവിടുകയെന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കന്‍ പറഞ്ഞു.

നാറ്റോ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് കൂടാതെ ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലൻഡ്, ജോർജിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള സൈന്യവും നിലവിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരും പിന്‍വാങ്ങും. ബ്രസൽസിലെ നാറ്റോ ആസ്ഥാനത്ത്, സെക്രട്ടറി ജനറൽ ജെൻസ് സ്റ്റോൾട്ടൻബർഗുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുശേഷമായിരുന്നു ആന്റണി ബ്ലിങ്കന്റെ പ്രഖ്യാപനം.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്ന് സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കുന്നതിന് വരും മാസങ്ങളിൽ യുഎസും നാറ്റോയും ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ബ്ലിങ്കൻ പറഞ്ഞു. സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കുന്നതിനുള്ള സമഗ്ര പദ്ധതി നാറ്റോയുടെ വിദേശ, പ്രതിരോധ മന്ത്രിമാർ വിഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കും. സെപ്റ്റംബർ 11ഓടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്ന് യുഎസ് സൈന്യത്തെ പൂർണമായി പിൻവലിക്കാനുള്ള പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ തീരുമാനം ഒരു നാറ്റോ രാജ്യവും എതിർക്കില്ലെന്ന് നാറ്റോ വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: NATO forces will leave together from Afghanistan, says US