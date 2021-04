ലഭിച്ചത് മികച്ച പരിചരണവും പിന്തുണയും; നന്ദി അറിയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

കോഴിക്കോട്∙ കോവിഡ് മുക്തനായ ശേഷം ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ കുറിപ്പ്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ മികച്ച പരിചരണം ലഭിച്ചു. മാനസികമായി വലിയ പിന്തുണയാണ് ജനങ്ങളില്‍നിന്ന് ലഭിച്ചതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സമൂഹമാധ്യമത്തിലെ കുറിപ്പിലൂടെ പറഞ്ഞു.

എ. പ്രദീപ്കുമാര്‍ എംഎല്‍എ, പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ്, ഡോക്ടര്‍മാര്‍ എന്നിവരും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി ഒരാഴ്ച വീട്ടില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ തുടരുമെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രി കോവിഡ് മുക്തനായെന്ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ഉച്ചയോടെയാണ് അറിയിച്ചത്. ഈ മാസം എട്ടാം തീയതിയാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയെ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ആദ്യഡോസ് കോവിഡ് വാക്്സീന്‍ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുറിപ്പ്

കോവിഡ് രോഗവിമുക്തി നേടിയതിനെത്തുടർന്ന് ഇന്ന് ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സ അവസാനിപ്പിച്ച് വീട്ടിലേയ്ക്ക് മടങ്ങാൻ സാധിച്ചു. മികച്ച രീതിയിലുള്ള പരിചരണമാണ് കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ഡോക്ടർമാരും മറ്റു ജീവനക്കാരും ലഭ്യമാക്കിയത്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ മാനസികമായ വലിയ പിന്തുണയാണ് ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത്. ഒപ്പമുണ്ടായതിന് എല്ലാവരോടും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരോടും ഹൃദയപൂർവം നന്ദി പറയുന്നു.

Content Highlights: Pinarayi Vijayan's thanks note after test negative for Covid