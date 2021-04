ടിക്ടോക് സ്ഥാപകൻ സമ്പന്നരുടെ പട്ടികയിൽ; ഴാങ് യിമിങ്ങിന് 60 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം ആസ്തി

ഹോങ്കോങ്∙ വിഡിയോ ആപ്പിക്കേഷൻ ടിക്ടോക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥരായ ബൈറ്റ്ഡാൻസിന്റെ സ്ഥാപകൻ ഴാങ് യിമിങ് (38) ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നരായ ആളുകളുടെ പട്ടികയിൽ. കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ സ്വകാര്യ വിപണിയിൽ 250 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം വിലമതിക്കും. ബൈറ്റ്ഡാൻസിന്റെ നാലിലൊന്ന് ഭാഗം ഴാങ്ങിന് സ്വന്തമാണ്. ആ നിലയിൽ, ഴാങിന്റെ ആസ്തി 60 ബില്യൺ ഡോളറിലധികമാണെന്ന് ബ്ലൂംബർഗ് സൂചികയിൽ പറയുന്നു.



ഹ്രസ്വ-വിഡിയോ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് പേരുകേട്ട ബൈറ്റ്ഡാൻസ്, കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രധാന പരസ്യ ബിസിനസിനപ്പുറം ഇ-കൊമേഴ്‌സ്, ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ടിക്ടോക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ക്ക് ഇന്ത്യ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

English Summary: TikTok Founder, 38, Is Among World's Richest With $60 Billion Fortune