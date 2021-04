രാജസ്ഥാനിൽ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ രാത്രികാല കർഫ്യൂ

ജയ്പൂർ∙ രാജസ്ഥാനിൽ എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ 11 മണിക്കൂർ രാത്രികാല കർഫ്യൂ നിലവിൽ വരും. വൈകിട്ട് ആറുമുതൽ രാവിലെ അഞ്ചുവരെയാണു കോവിഡ് നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള കർഫ്യൂ. ഈ മാസം അവസാനം വരെയാണു നിലവിൽ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.



മാർക്കറ്റുകൾ വൈകിട്ട് അഞ്ചിനുതന്നെ അടയ്ക്കണം. സ്കൂളുകളും കോച്ചിങ് സെന്ററുകളും പൂർണമായും അടയ്ക്കണം. പൊതു പരിപാടികൾ അനുവദിക്കില്ല. കല്യാണങ്ങൾക്കു പങ്കെടുക്കുന്നതു 100 പേർ എന്നത് 50 ആക്കി ചുരുക്കി. ഫാക്ടറികളെയും ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളേയും ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബുധനാഴ്ച 6200 പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്ത സംസ്ഥാനത്ത് 29 മരണങ്ങളും കോവിഡ് മൂലം ഉണ്ടായി.

English Summary: 11 Hour Night Curfew in all Cities of Rajasthan