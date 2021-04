അഭിമന്യുവിന്റേത് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമെന്നു സിപിഎം; തള്ളി ബിജെപി

ആലപ്പുഴ∙ കായംകുളം വള്ളികുന്നത്തെ അഭിമന്യുവിനെ കൊന്നത് ആർഎസ്എസ് ക്രിമിനലുകളെന്ന് സിപിഎം. അഭിമന്യു എസ്എഫ്ഐ– ‍ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവര്‍ത്തകനെന്നും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആര്‍. നാസര്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം അല്ലെന്നാണ് ബിജെപി വിശദീകരണം. സിപിഎം രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും ബിജെപി ആരോപിച്ചു. അഭിമന്യുവിനു രാഷ്ട്രീയമില്ലെന്ന് അച്ഛന്‍ പോലും പറഞ്ഞെന്ന് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം.വി.ഗോപകുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

പൂർവ വൈരാഗ്യമാണ് കൊലപാതകത്തിനു കാരണമെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. പടയണിവെട്ടം ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവത്തിനിടെ വിദ്യാർഥി സംഘങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെയാണ് കൊലപാതകം. ഇന്നലെ രാത്രി 9.30ന് ക്ഷേത്രത്തിനു മുന്നിലെ സ്കൂളിനു സമീപം ആയിരുന്നു സംഭവം. മറ്റ് രണ്ടു പേർക്കും കുത്തേറ്റു. വള്ളികുന്നം സ്വദേശികളായ ആദർശ് (16), കാശിനാഥ് (16) എന്നിവർക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്. പതിനഞ്ചിലധികം വരുന്ന സംഘങ്ങൾ തമ്മിൽ ആണ് ഏറ്റുമുട്ടിയതെന്നും,ഇവർ തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കമാണ് കത്തിക്കുത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അഭിമന്യു കുത്തേറ്റ് വീഴുകയായിരുന്നു.

English Summary: BJP conspiracy behind the murder of 15-year-old in Vallikunnam: CPM