ബോംബ് നിർമാണത്തിനിടെ സ്ഫോടനം: കണ്ണൂരിൽ 23 വർഷത്തിനിടെ ഒൻപതു മരണം

കണ്ണൂർ∙ കതിരൂരിൽ ബോംബ് നിർമാണത്തിനിടെ അറ്റുപോയതു സിപിഎം പ്രവർത്തകന്റെ കൈപ്പത്തിയാണ്. ബോംബ് നിർമാണത്തിനിടെ സ്ഫോടനമുണ്ടാകുന്നതും നിർമിച്ചയാൾക്കു പരുക്കു പറ്റുന്നതും മരണം സംഭവിക്കുന്നതും കണ്ണൂരിൽ പുതുമയല്ല. നിർമാണത്തിനിടെ ബോംബ് പൊട്ടി ഒൻപതു മരണമാണ് 1998നുശേഷം കണ്ണൂരിലുണ്ടായത്. എല്ലാം തലശ്ശേരി, പാനൂർ മേഖലയിൽ.

മരിച്ച ഒൻപതിൽ ഏഴും ബിജെപി–ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകരാണ്. വിഷുദിനത്തിൽ അപകടം നടന്ന കതിരൂരിലായിരുന്നു 1998ൽ ഒരേ അപകടത്തിൽ രണ്ടു ബിജെപി പ്രവർത്തകർ മരിച്ചത്. കതിരൂർ കൊങ്കച്ചിയിലായിരുന്നു സംഭവം. 2002ൽ പാനൂരിൽ സെൻട്രൽ പൊയിലൂരിലെ വീട്ടിൽ ബോംബ് നിർമിക്കുന്നതിനിടെ പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായി. ബിജെപി പ്രവർത്തകരായ അശ്വിൻകുമാറും സുരേന്ദ്രനും സംഭവ സ്ഥലത്തുവച്ചുതന്നെ മരിച്ചു. പാനൂർ ചെണ്ടയാട് ആക്കാനിശ്ശേരിയിൽ സ്ഫോടനത്തിൽ ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകൻ പിണറായി സ്വദേശി ചന്ദ്രൻ മരിച്ചു. ചെറുവാഞ്ചേരി അത്യാറക്കാവിൽ സ്ഫോടനത്തിൽ രണ്ടു പേർ മരിച്ചതും ബിജെപി പ്രവർത്തകരായിരുന്നു.

ബോംബ് നിർമാണത്തിനിടെ രണ്ടു സിപിഎം പ്രവർത്തകർ മരിച്ചത് 2015 ജൂണി‍ൽ പാനൂർ ചെറ്റക്കണ്ടിയിലായിരുന്നു. രണ്ടു പേർ മരിച്ചതിനു പുറമേ, രണ്ടുപേർക്കു പരുക്കുമേറ്റിരുന്നു. കതിരൂരിൽ സിപിഎം കേന്ദ്രത്തിൽ നിർമാണത്തിനിടെ ബോംബ് പൊട്ടി മൂന്നു സിപിഎം പ്രവർത്തകർക്കു പരുക്കേറ്റിരുന്നു. കതിരൂർ പൊന്ന്യം പാലത്തു പുഴക്കരയിൽ ബോംബ് നിർമിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം. ഒരാളുടെ കൈപ്പത്തി നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ, മറ്റു രണ്ടുപേർക്കു കണ്ണിനു പരുക്കേറ്റു. 2016ൽ തലശ്ശേരി കുട്ടിമാക്കൂലിലും ബോംബ് നിർമാണത്തിനിടെ സ്ഫോടനം നടന്നു.

പരുക്കു പറ്റിയതു സിപിഎം പ്രവർത്തകന്. 2015ൽ മട്ടന്നൂർ കല്ലൂരിൽ സ്ഫോടക വസ്തു പൊട്ടിത്തെറിച്ചു ബിജെപി പ്രവർത്തകനായ നിഖിലിനു പരുക്കേറ്റിരുന്നു. വീടിനുള്ളിൽ നാടൻ ബോംബ് നിർമിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം. നാടൻ ബോംബ് നിർമാണത്തിനിടെയാണ് അപകടമെല്ലാം. ബോംബ് നിർമാണത്തിൽ പ്രാവീണ്യമില്ലാത്തതാണ് അപകടങ്ങളിലേക്കു നയിച്ചത്. 1999ൽ യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ.ടി.ജയകൃഷ്ണൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നാണു സിപിഎമ്മും ബിജെപിയും ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബോംബ് നിർമാണം വ്യാപകമാക്കിയത്. ഒരേസമയം 125 നാടൻബോംബുകൾ വരെ പിടികൂടിയ സംഭവം ഇതിനുശേഷമുണ്ടായി.

English Summary: Bomb Making in Kannur: Nine Deaths in 23 Years