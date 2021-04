ആലപ്പുഴ∙ വേമ്പനാട്ട് കായലില്‍ നെടിയതുരുത്തില്‍ കാപ്പിക്കോ റിസോര്‍ട്ട് പൊളിച്ചുനീക്കുന്നതിന്, നിലവില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന അപ്പീല്‍ ഹര്‍ജി തള്ളിയ സാഹചര്യത്തില്‍ നടപടികളുമായി ജില്ല ഭരണകൂടം മുന്നോട്ട്. കാപ്പിക്കോ റിസോർട്ട് പൊളിച്ചു നീക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പാരിസ്ഥിതിക പ്ലാന്‍ രൂപകല്പന ചെയ്യുന്നതിന് സബ് കലക്ടറുടെയും എൻവിയോൺമെന്റ് എൻജിനീയറുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക കമ്മറ്റി രൂപവൽക്കരിക്കാൻ വ്യാഴാഴ്ച ജില്ല കലക്ടറുടെ ചേംബറിൽ ചേർന്ന യോഗം തീരുമാനിച്ചു.

കെട്ടിടം പൊളിച്ചുനീക്കുമ്പോള്‍ ചുറ്റുമുള്ള കായലിലേക്ക് അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ ഒട്ടും വ്യാപിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേക നിർദേശമുള്ളതായി കലക്ടര്‍ പറഞ്ഞു. പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തില്‍ കെട്ടിടങ്ങള്‍ പൊളിച്ചു നീക്കുന്നതിന് സ്ഫോടനം നടത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് കലക്ടര്‍ പറഞ്ഞു. പാരിസ്ഥിതിക പ്ലാൻ കമ്മിറ്റിയിൽ സബ് കലക്ടര്‍, പാരിസ്ഥിതിക എഞ്ചിനീയർ, ജിയോളജി വകുപ്പ് പ്രതിനിധി, ടൗൺ പ്ലാനർ, ഇറിഗേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്‍ജിനീയര്‍, പിഡബ്ല്യുഡി ബിൽഡിങ്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ എന്നിവര്‍ അംഗങ്ങളാണ്. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് നല്‍കാന്‍ കലക്ടര്‍ നിർദേശിച്ചു. റിസോര്‍ട്ടിലെ നിര്‍മാണങ്ങള്‍ പൊളിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഡിപിആര്‍ തയാറാക്കുന്നതിന് പൊതുമരാമത്ത് ബിൽഡിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.



റിസോര്‍ട്ട് ഉടമകളെയും വിദഗ്ധരെയും ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഒരു യോഗം ഉടനെ വിളിക്കും. റിസോര്‍ട്ട് പൊളിച്ചുനീക്കുന്നതിന് പാണാവള്ളി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് കോടതി വിധിപ്രകാരം ഉത്തരവ് നല്‍കിയെങ്കിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ പരിമിതിയും പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളും പരിഗണിച്ച് റിസോര്‍ട്ട് പൊളിച്ച് നീക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മേല്‍നോട്ടവും സാങ്കേതിക സഹായവും ജില്ലാ കലക്ടറില്‍നിന്ന് പഞ്ചായത്ത് അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു. യോഗത്തില്‍ ജില്ല കലക്ടര്‍ എ. അലക്സാണ്ടര്‍, സബ് കലക്ടര്‍ എസ്. ഇലക്യ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്‍ജിനീയര്‍ വി.ഐ.നസീം, പാരിസ്ഥിക എന്‍ജിനിയര്‍ ബി.ബിജു, തഹസില്‍ദാര്‍, ഇറിഗേഷന്‍ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.



English Summary: Kapico Resort Demolition : Committee to set up environment plan and DPR