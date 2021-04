ദേശീയപാതയിൽ ഒരു മണിക്കൂർ വ്യത്യാസത്തിൽ 2 അപകടം; 5 പേർക്ക് പരുക്ക്

നെടുമ്പാശേരി ∙ ദേശീയപാതയിൽ കരിയാട്ടിൽ വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് നടന്ന 2 അപകടങ്ങളിലായി 5 പേർക്ക് നിസാര പരുക്കേറ്റു. വൈകിട്ട് 4 മണിയോടെ പൊന്നംപറമ്പ് ഭാഗത്ത് ആലുവായിൽനിന്ന് തൃശൂരിലേയ്ക്കു പോവുകയായിരുന്ന കാറാണ് ആദ്യം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. മഴയിൽ നനഞ്ഞു കിടന്ന റോഡിൽ നിയന്ത്രണം തെറ്റിയ കാർ ജല അതോറിറ്റിയുടെ വലിയ ഇരുമ്പു പൈപ്പും ചാടിക്കടന്ന് തൊട്ടടുത്ത പാടത്തേയ്ക്കാണ് മറിഞ്ഞത്.

3 പേരാണ് കാറിലുണ്ടായിരുന്നത്. തല കീഴായി മറിഞ്ഞ കാറിൽ നിന്ന് നാട്ടുകാരും അഗ്നിശമനസേനാ വിഭാഗവുമെത്തിയാണ് ഇവരെ പുറത്തിറക്കിയത്. നിസാര പരുക്കുകളോടെ ഇവർ രക്ഷപ്പെട്ടു. കാർ ഭാഗികമായി തകർന്ന നിലയിലാണ്.

ഒരു മണിക്കൂറിനു ശേഷം കരിയാട്ടിൽത്തന്നെ കാറിനു പിന്നിൽ ടാങ്കർ ലോറിയിടിച്ച അപകടവുമുണ്ടായി. കുന്നുകര സ്വദേശികളായ 2 പേരാണ് കാറിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവരും നിസാര പരുക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു.

ദേശീയപാതയിൽ നിയന്ത്രണം തെറ്റിയ കാർ ജല അതോറിറ്റിയുടെ വലിയ ഇരുമ്പു പൈപ്പും ചാടി പാടത്തേയ്ക്ക് മറി‍ഞ്ഞപ്പോൾ

English Summary: Two Road Accidents In an Hour Difference, 5 Injured