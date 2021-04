കുംഭമേളയിൽ പങ്കെടുത്ത 30 സന്യാസിമാർക്ക് കോവിഡ്; നിരഞ്ജനി അഖാഡ പിന്മാറി

ഹരിദ്വാർ∙ കുംഭമേളയിൽ പങ്കെടുത്ത 30 സന്യാസിമാർക്ക് ഹരിദ്വാറില്‍ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. സന്യാസിമാർക്കിടയിൽ ആർ‌ടി-പി‌സി‌ആർ പരിശോധന തുടർച്ചയായി നടക്കുന്നുവെന്നും ഏപ്രിൽ 17 മുതൽ പരിശോധന കൂടുതൽ വേഗത്തിലാക്കുമെന്നും ഹരിദ്വാർ ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ ഡോ. എസ്.കെ.ഝാ പറഞ്ഞു. കുംഭമേളയില്‍ നിന്ന് പിന്മാറുന്നതായി 13 അഖാഡകളിലൊന്നായ നിരഞ്ജനി അറിയിച്ചു. അതേസമയം, താജ്മഹല്‍,ആഗ്ര ഫോര്‍ട്ട്, ഫത്തേപൂര്‍ സിക്രി എന്നിവ മേയ് 15 വരെ അടച്ചു. കോവിഡ് കണക്കിലെടുത്താണ് തീരുമാനം.

English Summary: 30 Sadhus have tested positive for COVID–19 in Haridwar