ഈ വർഷം മൺസൂൺ സാധാരണ നിലയിൽ: ജൂണ്‍ ആദ്യം കേരളത്തില്‍

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് ഈ വർഷത്തെ മൺസൂൺ ‘സാധാരണ’ നിലയിലായിരിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രം. ജൂണ്‍ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള നാലു മാസത്തെ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനത്തിലാണ്‌ അവര്‍ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

തെക്ക്‌പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂണിന്റെ ലോങ് പീരിയഡ് ആവറേജ് (എല്‍പിഎ) 98 ശതമാനമായിരിക്കുമെന്ന് എർത്ത് സയൻസ് മന്ത്രാലയ സെക്രട്ടറി എം.രാജീവന്‍ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിന് സന്തോഷവാർത്തയായ ഇത് ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഗുണകരമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

തെക്ക്‌പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ ജൂൺ ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ കേരളത്തിലാണ് ആദ്യമെത്തുക. സെപ്റ്റംബറിൽ രാജസ്ഥാനിലെത്തി അവസാനിക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ജൂണിൽ തന്നെ മൺസൂൺ ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

സ്വകാര്യ ഫോർകാസ്റ്ററായ സ്കൈമെറ്റും നോർമൽ മൺസൂണാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. 103 ശതമാനം മഴപ്പെയ്ത്താണ് അവരുടെ പ്രവചനം. കഴിഞ്ഞ വർഷം നോർമലിനേക്കാളും അധികം മഴ ലഭിച്ചിരുന്നതായി കാലാവസ്ഥ കേന്ദ്രം സെപ്റ്റംബറിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.

English Summary: Monsoon to be normal this season, says government