വാഷിങ്ടൻ∙ യുഎസിലെ ഇന്‍ഡ്യാനപൊലിസിലുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിൽ ഒൻപതു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഒട്ടേറെപ്പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. സംഭവശേഷം അക്രമി ജീവനൊടുക്കിയതായി സംശയിക്കുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം വ്യക്തമല്ല.

ഇൻഡ്യാനപൊലിസ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തോടു ചേർന്ന ഫെഡക്സ് കേന്ദ്രത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച അർധരാത്രിയിലാണ് വെടിവയ്പ്പുണ്ടായത്.

തോക്കുധാരിയടക്കം ഒൻപതുപേരാണ് ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജെനിയ കുക്ക് പറഞ്ഞു. വെടിയേറ്റ് ഒട്ടേറെപ്പേർക്ക് പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് കുക്ക് അറിയിച്ചു.

