റഷ്യയുടെ സ്പുട്നിക് വാക്സീന്‍ ഈ മാസം തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ എത്തും: ആശ്വാസ വാർത്ത

ന്യൂഡൽഹി ∙ റഷ്യയുടെ കോവിഡ് വാക്സീൻ സ്പുട്നിക് V ഏപ്രിൽ അവസാനത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ എത്തുമെന്ന് റഷ്യയിലെ ഇന്ത്യന്‍ അംബാസഡര്‍ ബാല വെങ്കിടേഷ് വർമ. മേയ് ആദ്യ വാരം മുതൽ വിതരണം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മേയ് മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ചുരുക്കം കുറച്ചു പേർക്കാകും വാക്സീൻ നൽകുക. പിന്നീട് ഘട്ടം ഘട്ടമായി വർധിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

റഷ്യയുടെ സ്പുട്നിക് V വാക്സീൻ ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഡിസിജിഐ) കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അനുമതി നൽകിയത്. വാക്സീന് ഇന്ത്യയിൽ ചില ഉപാധികളോടെ ഉപയോഗാനുമതി നൽകാൻ സെൻട്രൽ ഡ്രഗ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷനു കീഴിലുള്ള വിദഗ്ധ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു. ഇതു പരിഗണിച്ചാണ് അനുമതി.

ഇന്ത്യയിൽ അനുമതി ലഭിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ വാക്സീനായി മാറും സ്‌പുട്നിക് V. ഓക്സ്ഫഡ്–അസ്ട്രാസെനക വികസിപ്പിച്ച് സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിർമിക്കുന്ന കോവിഷീൽഡ്, ഭാരത് ബയോടെകിന്റെ കോവാക്സീൻ എന്നീ വാക്സീനുകളാണ് നിലവിൽ രാജ്യത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സ്പുടിനിക് വാക്സീൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അറുപതാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ.

കോവിഡ് വാക്സീൻ സ്പുട്നിക് റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം ഇന്ത്യയിൽ നിർമിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കേന്ദ്രം തേടിയിരുന്നു. വിതരണ കരാറുള്ള ഡോ. റെഡ്ഡീസിനു പുറമേ ഉൽപാദന കരാറുള്ള 5 കമ്പനികളുമായി ചർച്ച നടക്കുന്നതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് ഭൂഷൺ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കോവാക്സീന്‍ മുംബൈയിലെ ഹാഫ്കിന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും ഉല്‍പാദിപ്പിക്കും. നിലവില്‍ ഹൈദരാബാദില്‍ മാത്രമാണ് കോവാക്സീന്‍ ഉല്‍പാദനം.

