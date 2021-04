‘സനു മോഹൻ മൂകാംബികയിൽ എത്തി; ഹോട്ടലിൽ ബിൽ നൽകുന്നതിനെ ചൊല്ലി തർക്കം’

കാക്കനാട്∙മുട്ടാർ പുഴയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ വൈഗയുടെ (13) പിതാവ് കങ്ങരപ്പടി ശ്രീഗോകുലം ഹാർമണി ഫ്ലാറ്റിൽ സനു മോഹനെ(40) കൊല്ലൂർ മൂകാംബികയിൽ കണ്ടതായി പൊലീസിനു വിവരം ലഭിച്ചു. അവിടെ ഹോട്ടലിൽ സനു രണ്ടു ദിവസം താമസിച്ചിരുന്നതായാണ് വിവരം.

ഹോട്ടൽ ബിൽ നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തിനിടെ ഇയാളെ മലയാളികളാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്കു ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് അവിടേക്കു പോകാൻ തയാറെടുക്കുകയാണ്.

അപകടം മുന്നിൽ കണ്ടു സനു മോഹൻ അവിടെ നിന്നു രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും പൊലീസ് വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. സനുവിന്റെ വിവരങ്ങളും വിവിധ ഭാവത്തിലുള്ള ഫോട്ടോകളും കർണാടക പൊലീസിനു കൈമാറി. അതസമയം, സനു മോഹന്റെ തിരോധാനവും മകൾ വൈഗയുടെ ദുരൂഹ മരണവും സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പൊലീസ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് എഡിജിപിക്കു സമർപ്പിച്ചു.

ലോക്കൽ പൊലീസിൽ നിന്നു ലഭിച്ച വിശദാംശങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സനുവിനെ പിടികൂടാൻ ലോക്കൽ പൊലീസിനു കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ കേസ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത വർധിച്ചു.

English Summary: Hotel staff confirm that Sanu Mohan was seen in Mookambika