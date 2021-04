‘അയോധ്യ: കമ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രകാരന്മാർ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു, ബിജെപി മുതലെടുത്തു’

ഏപ്രിൽ 18: ലോക പൈതൃകദിനം. സമ്പന്നമായൊരു പൈതൃകസമ്പത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടാൻ കഴിവുള്ള ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഈ പൈതൃകസമ്പന്നതയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഏറെ പിന്നാക്കം പോയിരിക്കുന്നു. ഇതു പറയുന്നത് മറ്റാരുമല്ല, ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എഎസ്ഐ)യിൽനിന്ന് റീജനൽ ഡയറക്ടർ ആയി വിരമിച്ച പ്രശസ്ത മലയാളി കെ.കെ.മുഹമദ്. രാജ്യത്തിന്റെ അതിവിശിഷ്ടമായ പല പൈതൃകസംരക്ഷണപദ്ധതികൾക്കും ചുക്കാൻ പിടിച്ച അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഈ രംഗത്തു നേരിടുന്ന പിന്നാക്കാവസ്ഥയുടെ കാരണങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

കെ.കെ.മുഹമദ്

1978ൽ അലിഗഡ് സർവകലാശാലയിൽ ആർക്കിയോളജി ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റായി തുടങ്ങി 2012ൽ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ റീജനൽ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തു വരെയെത്തി സ്തുത്യർഹമായ നിലയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വിരമിച്ച, രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമായി മാറിയ പുരാവസ്തു ഗവേഷകനാണ് കെ.കെ.മുഹമദ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്താണ് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പുനരുദ്ധരിച്ചത് – നൂറിലേറെ. മലയാളിയായ അദ്ദേഹം കേരളമൊഴികെ 8 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്തു. വിരമിച്ചശേഷവും 3 മാസവും സർക്കാർ അഭ്യർഥനപ്രകാരം ജോലിയിൽ തുടർന്നു. പിന്നീട് പുരാവസ്തുഗവേഷണരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വേറിട്ട സ്വകാര്യസ്ഥാപനമായ അഗാ ഖാൻ ട്രസ്റ്റിൽ ചേർന്നു. ട്രസ്റ്റിനു കീഴിൽ 3 വർഷം ഹൈദരാബാദിൽ പ്രവർത്തിച്ചശേഷം 2017ൽ മുഹമദ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി.

കെ.കെ.മുഹമ്മദ് (ഫയൽ ചിത്രം: മനോരമ)

ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട്ട് സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ മുഹമദ് കേരളത്തിലെ പുരാവസ്തുഗവേഷണരംഗത്ത് സജീവമായി സഹകരിക്കുന്നു. ഒപ്പം സ്വന്തം ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ചരിത്രസ്മാരകങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ നാം ഇനിയുമേറെ മുന്നേറാനുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന കെ.കെ.മുഹമദ് ഇന്ത്യയിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഏറെ ചെയ്യാനുണ്ടെന്നും പറയുന്നു. നേപ്പാൾ, ശ്രീലങ്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളേക്കാൾ പൈതൃക വിപണനത്തിൽ എത്രയോ പിന്നിലാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേതിനേക്കാൾ ചരിത്രസ്മാരകങ്ങൾ ഉള്ളതും–രാജ്യം ഈ രംഗത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ട ഗൗരവമാർന്ന സമീപനത്തെക്കുറിച്ച് കെ.കെ. മുഹമദ് വിശദീകരിക്കുന്നു...

പുരാവസ്തു സംരക്ഷണ രംഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഇപ്പോൾ എന്താണ്?

പുരാവസ്തു സംരക്ഷണം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണെന്നു പറയാം. വാജ്പേയി പ്രധാനമന്ത്രിയായ കാലഘട്ടമാണ് പുരാവസ്തുവകുപ്പിന്റെ സുവർണയുഗം. ഇന്ത്യയിൽ പുരാവസ്തുവകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും കഴിവുറ്റ മന്ത്രി വാജ്പേയി പ്രധാനമന്ത്രിയായ കാലത്ത് വകുപ്പ് കൈകാര്യംചെയ്ത ജഗ്‌മോഹൻ ആണ്. വീണ്ടും ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഗവേഷകർ മനസ്സിൽ കണ്ടത് ജഗ്‌മോഹന്റെ കാലത്തിനു സമാനമായൊരു വളർച്ചയാണ്. എന്നാൽ അതുണ്ടായില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ശക്തി ചോർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന നടപടികളുമായാണ് ബിജെപി സർക്കാർ മുന്നോട്ടുപോകുന്നതും.

ഭടേശ്വർ ക്ഷേത്രം പുനരുദ്ധാരണത്തിനു മുൻപ്.

ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടു രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാര്യമായി നടക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും കൊട്ടാരങ്ങളുടെയും ചരിത്രസ്മാരകങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണമാണ് അതിൽ പ്രധാനം (സ്ട്രക്ചറൽ കൺസർവേഷൻ). ഇത്തരം സംരക്ഷിത കെട്ടിടങ്ങളോടു ചേർന്ന ചുറ്റുമതിൽ, നടപ്പാതകൾ, ശൗചാലയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നിർമാണപ്രവൃത്തിയാണ് രണ്ടാമത്തേത് (അതാണ് പെരിഫെറൽ വർക്ക്).

ബിജെപി അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷം സ്ട്രക്ചറൽ വർക്കിനു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ പെരിഫെറൽ വർക്കിന് അമിത തുകയ്ക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റുണ്ടാക്കി അതു ചില കമ്പനികളിലൂടെ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടന്നു. ഇതൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ആർക്കിയോളജിക്കല്‍ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്വയം ചെയ്തിരുന്ന വർക്കുകളാണെന്നോർക്കണം. ടോയ്‌ലറ്റ്, ചുറ്റുമതിൽ എന്നിവയ്ക്കായി കമ്പനികൾ തയാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റും ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റും തമ്മിൽ എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നത് ഒരന്വേഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാനാകൂ.

ഭടേശ്വർ ക്ഷേത്ര സമുച്ചയം ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ പുനരുദ്ധരിച്ചപ്പോൾ.

ആർക്കിയോളജിക്കൽ സൂപ്രണ്ടിന്റെ സാമ്പത്തിക അധികാരം 25 ലക്ഷം രൂപയിൽനിന്ന് 3 ലക്ഷമായി കുറച്ചതിനെതിരെ എന്നെപ്പോലുള്ള പലരും ശബ്ദിച്ചതിനാൽ പിന്നീട് 25 ലക്ഷമാക്കി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. പക്ഷേ, ആ ഉത്തരവിറങ്ങാൻ 7 മാസം സമയമെടുത്തു. ഈ 25 ലക്ഷം ഉപയോഗിച്ചാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ ഭടേശ്വറിൽ തകർന്നു തരിപ്പണമായിക്കിടന്നിരുന്ന 80 ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഞാൻ പുനരുദ്ധരിച്ചത്. അന്ന് സാമ്പത്തിക അധികാരം 3 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഭടേശ്വരിൽ കാര്യമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. ഇനിയും ധാരാളം ക്ഷേത്രങ്ങൾ അവിടെ തകർന്നുകിടക്കുന്നു. ബിജെപി അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷം ഒരു ക്ഷേത്രം പോലും അവിടെ ഉയർന്നിട്ടില്ലെന്നത് ഒരു ദുഃഖസത്യമാണ്.

ഈ വകുപ്പല്ലേ യഥാർഥത്തിൽ ബിജെപിയെ അധികാരത്തിലെത്താൻ സഹായിച്ചത്?

പുരാവസ്തു വകുപ്പ് ബിജെപിയെ സഹായിച്ചിട്ടില്ല. ഗവേഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ സത്യം തുറന്നുപറയുക മാത്രമാണ് വകുപ്പ് ചെയ്തത്. അതിനെ അവർ സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. ഇവിടെ തെറ്റു പറ്റിയത് മുസ്‌ലിം സംഘടനകൾക്കും കമ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രകാരന്മാരുടെ അഭിപ്രായം മാനിച്ച് ഇതിനെ എതിർത്ത മുസ്‌ലിം സംഘടനാ നേതൃത്വത്തിനുമാണ്. മുസ്‌ലിംകൾക്കു മക്കയും മദീനയുമെന്നപോലെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് അയോധ്യ. അതു മനസിലാക്കി അയോധ്യ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ നല്ലൊരു വിഭാഗം മുസ്‌ലിംകളും അന്നു തയാറായിരുന്നു. എന്നാൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രകാരന്മാർ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ബിജെപി അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി.

ഗോവയിലെ കുർദി മഹാദേവ ക്ഷേത്രം എഎസ്ഐ പുനരുദ്ധരിച്ചപ്പോൾ.

ഈ പോക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമായിരുന്ന ഒരു വകുപ്പിനെ പിന്നോട്ടു നയിക്കില്ലേ?

പുരാവസ്തുഗവേഷണരംഗത്ത് നാം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തിരിച്ചടിയുടെ വലുപ്പം തിരിച്ചറിയാൻ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ വർഷം വേണ്ടിവരും. പൈതൃകസംരക്ഷണരംഗത്തെ നമ്മുടെ കഴിവ് രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ ഏറെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമാായി മത്സരിച്ചാണ് നാം ഈ രംഗത്ത് ഈ സ്ഥാനം നേടിയെടുത്തത് എന്നോർക്കണം. കമ്പോഡിയയിലും മറ്റും പൈതൃകസംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികളുടെ ചുമതല നാം നേടിയെടുത്തത് ഈ രംഗത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന കടുത്ത മത്സരങ്ങൾ കടന്നാണ്. ഈ സ്ഥാനമാണ്, നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ശക്തിയാണ് ഇപ്പോൾ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 10 വർഷംകൂടി കഴിയുന്നതോടെ ഇതു പൂർണമായി തകരും. വകുപ്പിന്റെ ഈ പിന്നാക്കാവസ്ഥ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനാവാതെ പലരും സ്വമേധയാ വിരമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലർ ഇനിയും പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ നല്ല നാളേക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നുമുണ്ട്.

പുരാവസ്തുഗവേഷണരംഗത്ത് കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ?

കേരളത്തിലെ പുരാവസ്തുവകുപ്പിന്റെ സ്ഥിതി ഏറെ പരിതാപകരമാണ്. ഒരു കാലത്തും നാം അതിനു വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല. ഏതു സർക്കാർ വന്നാലും അതിന്റെ തലപ്പത്ത് രാഷ്ട്രീയ നിയമനങ്ങൾ മാത്രമാണു നടക്കുന്നത്. കഴിവുനോക്കി ആർക്കെങ്കിലും നേതൃസ്ഥാനം നൽകി എന്തെങ്കിലും കാര്യമായ മുന്നേറ്റം നടത്താൻ ഒരു സർക്കാരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലാവട്ടെ കേരളം വളർന്നത് പൈതൃക ടൂറിസം വഴിയുമല്ല. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതിനു പ്രാധാന്യം നൽകി വിനോദസഞ്ചാരം വളർന്നപ്പോൾ അതില്ലാതെതന്നെ ഈ മേഖല വളർന്ന പാരമ്പര്യമാണ് കേരളത്തിലുണ്ടായത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഹെറിറ്റേജ് ടൂറിസത്തിന് കേരളം വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുമില്ല.

ബിഹാറിലെ കേസരിയ ബുദ്ധ സ്തൂപം. എഎസ്ഐ ആണ് ഇത് നവീകരിച്ചത്.

പുരാവസ്തു ഗവേഷണരംഗത്ത് പുതിയ തലമുറയുടെ സംഭാവന?

പുതിയ തലമുറ പുരാവസ്തുഗവേഷണരംഗത്ത് കാര്യമായ താൽപര്യം കാണിക്കുന്നില്ല. കോളജ് അധ്യാപകനു ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലമോ സ്ഥാനമോ ലഭിക്കാത്തതാണ് അതിനു കാരണം. താൽപര്യം കൊണ്ടുമാത്രം വരുന്നവരുടെ എണ്ണമാവട്ടെ വളരെ കുറവും. സമൂഹമാവട്ടെ ഇത്തരം ഗവേഷണം നടത്തുന്നവർക്ക് വലിയ സ്ഥാനം നൽകുന്നുമില്ല. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ ഉയർന്ന ബുദ്ധിജീവികൾക്കൊപ്പമാണ് ഇത്തരം ഗവേഷകർക്ക് സ്ഥാനം നൽകുന്നത്.

രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുമായി താങ്കളുടെ ബന്ധം?

ഞാൻ അവരുടെ ശത്രുവാണ്.

ഇപ്പോഴത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ?

‘ഞാൻ എന്ന ഭാരതീയൻ’ പുസ്തകം ആറാം പതിപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ. അതിന്റെ കനഡ, തെലുങ്ക് എഡിഷനുകൾ ഇറങ്ങി. മറാത്തി ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു. ഇംഗ്ലിഷ് പതിപ്പ് തയാറായിക്കഴിഞ്ഞു, ഉടനിറങ്ങും. പുതിയ മറ്റൊരു പുസ്തകവും തയാറാക്കിവരികയാണ്. നേരത്തെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണിത്. ബിഹാറിലും മധ്യപ്രദേശിലും ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കമിട്ട ചില ഗവേഷണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട്.

English Summary: Interview with former Archaeological Survey of India Regional Director KK Muhammed