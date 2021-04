കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം: അതിതീവ്ര നടപടികളുമായി കൊച്ചി നഗരസഭയും

കൊച്ചി∙ കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തെ നേരിടാന്‍ അതിതീവ്ര നടപടികളുമായി കൊച്ചി നഗരസഭയും. നഗരസഭാപ്രദേശങ്ങളില്‍ 4 എഫ്എല്‍ടിസികള്‍ ഉടന്‍ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങും. മാസ് വാക്സിനേഷന്‍ ക്യാംപുകള്‍ വഴി ആയിരത്തി മുന്നൂറിലധികം ആളുകള്‍ക്കാണ് ഇതിനോടകം വാക്സീന്‍ നല്‍കിയത്.

കൊച്ചി നഗരസഭാ ഡിവിഷനുകളായ പള്ളുരുത്തി, ഫോര്‍ട്ട് കൊച്ചി, ഇടക്കൊച്ചി, കടവന്ത്ര, വൈറ്റില പ്രദേശങ്ങളിലും കോവിഡ് പോസീറ്റീവാകുന്നവരുടെ എണ്ണം വര്‍ധിക്കുകയാണ്. പള്ളുരുത്തിയില്‍ ഇന്നലെ മാത്രം 45 പേരിലാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. രോഗവ്യാപനത്തോത് വലിയ രീതിയില്‍ ഉയരാനുള്ള സാധ്യത കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് കൂടുതൽ ഫസ്റ്റ്‌ലൈൻ ചികിത്സാകേന്ദ്രങ്ങള്‍ തുടങ്ങാനുള്ള തീരുമാനവും. ടൗണ്‍ഹാളിന്റെ ഒരു ഭാഗം എഫ്എല്‍ടിസിയാക്കും. കലൂര്‍, വടുതല, എളമക്കര എന്നിവിടങ്ങളിലും കോവിഡ് ചികിത്സാകേന്ദ്രങ്ങള്‍ ഉടന്‍ തുറക്കും. എഫ്എല്‍ടിസികളില്‍ സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിനായി സന്നദ്ധസംഘടനകളുടെ സഹായവും നഗരസഭ അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നുണ്ട്.



വാക്സീന്‍ ക്ഷാമം ഉണ്ടെങ്കിലും നഗരസഭയുടെ വാക്സിനേഷന്‍ ക്യാംപുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം മുടക്കില്ല. ഏഴ് ക്യാംപുകള്‍ തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കും. മാര്‍ക്കറ്റുകളടക്കം തിരക്കേറിയ സ്ഥലങ്ങളില്‍ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ ഉറപ്പാക്കാന്‍ നഗരസഭാ ആരോഗ്യവിഭാഗവും രംഗത്തിറങ്ങും. ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കും പരിശോധന. ഇതിനു പുറമേ ഹോമിയോ പ്രതിരോധമരുന്നും നഗരസഭാ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.



English Summary : Kochi corporation to take more preperations to fight against covid 19