മട്ടന്നൂരില്‍ അമ്മയും നാലു വയസുള്ള കുഞ്ഞും പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ചു

കണ്ണൂർ∙ മട്ടന്നൂരിൽ അമ്മയും നാലു വയസുള്ള കുട്ടിയും പൊള്ളലേറ്റു മരിച്ചു. കാനാടുള്ള നിഷാദിന്റെ ഭാര്യ കെ. ജിജിന, മകൾ അൻവിക എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. രാവിലെ മുറിയിൽ നിന്ന് പുക ഉയരുന്നത് കണ്ട് വീട്ടുകാർ വാതിൽ പൊളിച്ച് അകത്ത് കടക്കുകയായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും വൈകുന്നേരത്തോടെ മരിച്ചു. ആത്മഹത്യയാണെന്നാണു പ്രാഥമിക നിഗമനം. മട്ടന്നൂർ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.



(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പരുകൾ - 1056, 0471- 2552056)



English Summary: Mother and baby daughter burn to death at Kannur