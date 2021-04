കടുത്ത നിയന്ത്രണവുമായി ബിഹാർ; രാത്രി കർഫ്യൂ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടയ്ക്കും

പട്ന∙ കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബിഹാറിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ. സംസ്ഥാനത്ത് രാത്രികാല കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ കടകളും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും വൈകിട്ട് 6 വരെയും സർക്കാർ ഓഫിസുകൾ അഞ്ചു വരെയുമേ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കൂ. മാളുകൾ, പാർക്കുകൾ, സിനിമാശാലകൾ എന്നിവ തുറക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. റസ്റ്ററന്റിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം പാഴ്സലായി മാത്രം വാങ്ങാം.

എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ– മത സ്ഥാപനങ്ങളും മേയ് 15 വരെ അടഞ്ഞുകിടക്കും. പരീക്ഷകളെല്ലാം റദ്ദാക്കിയതായും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ സംസ്ഥാനത്ത് 8690 കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയതത്. ഒരു ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്.



English Summary : Night curfew In Bihar; Schools, Malls, Places Of Worship Shut Till May 15