പുടിന്റെ വിമർശകൻ നവൽനി ഏതു നിമിഷവും ‘മരിച്ചേക്കും’; മുന്നറിയിപ്പുമായി ഡോക്ടർമാർ

മോസ്കോ∙ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിന്റെ വിമർശകൻ അലക്സി നവൽനി ഏതുനിമിഷവും ‘മരിച്ചേക്കുമെന്ന്’ ഡോക്ടർമാർ. തന്റെ ആരോഗ്യ അവസ്ഥ മോശമാണെന്നും മികച്ച ചികിത്സ വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് മാർച്ച് 31നാണ് നവൽനി നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യാവസ്ഥ പെട്ടെന്നു ക്ഷയിക്കുകയാണെന്നും എത്രയും പെട്ടെന്ന് മികച്ച ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏതുനിമിഷവും മരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുമാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.

നവൽനിയുടെ പഴ്സനൽ ഡോക്ടർ അനസ്റ്റേസിയ വാസിൽയേവയും ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ധനായ യാരോസ്ലാവ് അഷിഖ്മിനുൾപ്പെടെയുള്ള മൂന്ന് ഡോക്ടർമാർക്കും എത്രയുംപെട്ടെന്ന് നവൽനിയെ ചികിത്സിക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെന്നും ആവശ്യമുയരുന്നുണ്ട്. ‘തങ്ങളുടെ രോഗി ഏതുനിമിഷവും മരിച്ചേക്കാം’ എന്നാണ് അഷിഖ്മിൻ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചത്.

നവൽനിയുടെ ശരീരത്തിൽ പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ അളവു കൂടുതലാണെന്നും അദ്ദേഹത്തെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഐസിയുവിലേക്കു മാറ്റണമെന്നും സമൂഹമാധ്യമ കുറിപ്പിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. രക്തത്തിലെ പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ അളവ് ലീറ്ററിന് 6.0 എംഎംഒല്ലിന് (മില്ലിമോൾ) മുകളിൽ ആയാൽ തന്നെ അടിയന്തര ചികിത്സ നൽകേണ്ടതാണ്. നവൽനിയുടെ പൊട്ടാസ്യം അളവ് 7.1 ആണ്. വൃക്ക തകരാരും ഹൃദയസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആരംഭിക്കാമെന്നും ട്വിറ്ററിലൂടെ വാസിൽയേവയും അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലാണ് മാരക വിഷവസ്തുവായ നൊവിചോക്കിന്റെ പ്രയോഗം നവൽനിക്ക് ഏൽക്കുന്നത്. പുടിനാണ് തനിക്കെതിരായ ആക്രമണത്തിനു പിന്നിലെന്ന നിലപാടാണ് നവൽനിക്കും സഹപ്രവർത്തകർക്കും.

