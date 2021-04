ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം രൂക്ഷം; പാഞ്ഞെത്താൻ ‘ഓക്സിജൻ എക്സ്പ്രസ്’; വിഡിയോ

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗം വൻപ്രതിസന്ധി തീർക്കുമ്പോൾ എന്തിനും സജ്ജമായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയും. ട്രെയിൻ ബോഗികളിൽ ഇതിനോടകം ആശുപത്രി സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണ്. കിടക്കയും ഫാനും ഓക്സിജൻ സിലണ്ടർ അടക്കമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ തയാറാക്കിയാണ് ട്രെയിൻ ആശുപത്രികൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടിയതോടെ ആശുപത്രികൾ നിറഞ്ഞതോടെയാണ് ഈ അതിവേഗ നടപടി.

ഡൽഹിയിലെ ശാകുർ ബാസ്തി സ്റ്റേഷനിൽ 800 കിടക്കകളുമായി 19 ഐസലേഷൻ കോച്ചുകളും ആനന്ദ് വിഹാർ സ്റ്റേഷനിൽ 25 കോച്ചുകളും തയാറായതായി റെയിൽവേ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം മൂന്ന് ലക്ഷംവരെ ഐസലേഷൻ കിടക്കകൾ ഒരുക്കാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.



ഇതിന് പിന്നാലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഓക്സിജൻ എത്തിക്കാൻ ഓക്സിജൻ എക്സ്പ്രസ് സർവീസിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഓക്‌സിജൻ ക്ഷാമം രൂക്ഷമായതോടെയാണ് ഓക്‌സിജനുമായി പ്രത്യേക ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കാൻ റെയിൽവേ തീരുമാനിച്ചത്. ഹരിത ഇടനാഴികൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഓക്സിജൻ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളാകും രോഗികൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം എത്രയും വേഗം ഓക്സിജൻ എത്തിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് റെയിൽവേ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ അറിയിച്ചു.

മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരും ഇത് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ക്രയോജനിക് ടാങ്കറുകളിൽ ദ്രവീകൃത ഓക്‌സിജനായിരിക്കും ഓക്‌സിജൻ എക്‌സ്പ്രസുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുക. രാജ്യത്തുടനീളം കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേക ട്രെയിനുകൾ ഓടിത്തുടങ്ങുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.



English Summary : Railways To Run Oxygen Express Trains Via Green Corridors To Fight Covid