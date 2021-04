വാളയാറിൽ പരിശോധന ശക്തമാക്കും; റജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രം കേരളത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം

പാലക്കാട് ∙ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നു കേരളത്തിലേക്കു വരുന്നവർക്ക് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ വാളയാർ അതിർത്തിയിൽ പരിശോധന. കോവിഡ് ആരോഗ്യ ജാഗ്രതാ പോർട്ടലിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ജില്ലയിലേക്കു പ്രവേശനം അനുവദിക്കൂ. അല്ലെങ്കിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തശേഷം പ്രവേശനം അനുവദിക്കും.

ഇതിനാവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ അതിർത്തി ചെക്പോസ്റ്റുകളിൽ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുമായി ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്തതായും ജില്ലാ കലക്ടർ മൃൺമയി ജോഷി ശശാങ്ക് അറിയിച്ചു.

English Summary : Strict checking to be imposed in Walayar checkpost from Monday