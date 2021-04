കോവിഡിനൊപ്പം കാലാവസ്ഥാമാറ്റവും ചർച്ച; ‌വികസനമോ ആഗോളതാപനമോ മുഖ്യം?

രാജ്യാന്തര നയതന്ത്രത്തിൽ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ ചൂടുള്ള വിഷയം. കാലാവസ്ഥാമാറ്റ വിഷയത്തിൽ യുഎസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി ജോൺ കെറി അടുത്തിടെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നു. ഏപ്രിൽ 22നും 23നും പ്രസിഡന്റ് ജോ ൈബഡൻ വിളിച്ചുകൂട്ടുന്ന കാലാവസ്ഥാ മാറ്റ വെർച്വൽ ഉച്ചകോടിക്കു മുന്നോടിയായിട്ടായിരുന്നു വരവ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉൾപ്പെടെ 40 ലോകനേതാക്കളാണ് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുക. ഈ മാസം 25ന് ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ്‍ ജോൺസൺ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. കോവിഡും കാലാവസ്ഥയുമാണ് മുഖ്യ അജൻഡ. കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഇരട്ടമാറ്റമുള്ള വകഭേദം യുകെയിലും പരക്കുന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി യാത്ര മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്നും ആവശ്യമുയർന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ യാത്ര മാറ്റുന്നതായി ഇതുവരെ സൂചനയില്ല.

ജൂൺ 11 മുതൽ 13 വരെ യുകെയിൽ ജി–7 ഉച്ചകോടിയുണ്ട്. കാലാവസ്ഥയാണു പ്രധാനവിഷയങ്ങളിലൊന്ന്. ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും ദക്ഷിണ കൊറിയയും ഓസ്ട്രേലിയയും പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കളാണ്. നവംബർ 1 മുതൽ 12 വരെ ഗ്‌ളാസ്ഗോയിൽ 26ാം ഐക്യരാഷ്ട്ര കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടിയും (സിഒപി26) നടക്കുന്നു. ഏതാനും ദിവസം മുൻപ് യുഎസ് കോൺഗ്രസിന്റെ പരിഗണനയ്ക്കായി ‘യുഎസ് കാലാവസ്ഥാ ബിൽ- 2021’ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയും യുഎസുമായി കാലാവസ്ഥാ വിഷയത്തിൽ സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള വഴികളാണ് ബില്ലിലെ പ്രധാനനിർദ്ദേശങ്ങളിലൊന്ന്. കാലാവസ്ഥാ വിഷയം ലോകത്തു വീണ്ടും ചൂടുപിടിക്കുകയാണ്.



വ്യക്തമായ കാലാവസ്ഥാ നയം ആവശ്യപ്പെട്ട് ‘യൂത്ത് ഫോർ ക്ലൈമറ്റിന്റെയും’ വിവിധ എൻജിഒകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഫ്രാൻസിൽ നടന്ന പ്രകടനത്തിൽനിന്ന്. ‘നിയമവ്യവസ്ഥയെ മാറ്റൂ കാലാവസ്ഥയെ അല്ല...’ എന്നാണ് പ്ലക്കാർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Photo: LOIC VENANCE / AFP

പാരിസ് ഉടമ്പടി

2015ൽ യുഎസ് ഉൾപ്പെടെ 196 അംഗങ്ങളാണ് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം സംബന്ധിച്ച പാരിസ് ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവച്ചത്. ആഗോളതാപനം വ്യവസായവത്കരണത്തിനു മുൻപുള്ള തോതിൽനിന്ന് 2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറയ്ക്കുകയാണ് ഉടമ്പടിയിലെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഒബാമയുടെ കാലത്തുണ്ടായ ഒപ്പുവയ്ക്കൽ യുഎസിൽ വലിയ തോതിൽ തൊഴിൽനഷ്ടമുണ്ടാക്കുമെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ പ്രശ്നത്തിലാകുമെന്നും പറഞ്ഞ് ഉടമ്പടിയിൽനിന്നുള്ള പിന്മാറ്റം പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണകാലത്ത് ഇതിനെ ശക്തമായി വിമർശിച്ച ജോ ബൈഡൻ അധികാരമേറ്റശേഷം ഉടമ്പടിയിൽ വീണ്ടും യുഎസ് ഉൾപ്പെടുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കാലാവസ്ഥാ വിഷയത്തിൽ ലോകവേദികളിലെ ചർച്ചകളിൽ നേതൃസ്ഥാനം പിടിക്കുന്നതിനുള്ള യുഎസ് ശ്രമമായിക്കൂടി ബൈഡന്റെ നടപടി വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ, ജി–7നും സിഒപി26നും മുൻപ് ബൈഡൻ ലോകനേതാക്കളുടെ ചർച്ചയും വിളിച്ചിരിക്കുന്നു.

കെറിയുടെ വാക്കുകളും വ്യാപാരവും

ജോൺ കെറി 3 ദിവസത്തെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിലെ ചർച്ചകളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ചത് യുഎസ് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന ലക്ഷ്യമാണ്: 2050 ആകുമ്പോഴേക്കും കാർബൺ പുറംതള്ളൽ പൂജ്യത്തിലെത്തിക്കുക. കാർബൺ നികുതി, ഇന്ധനങ്ങളിലെ ഫോസിൽ ഇതര ഘടകങ്ങളുടെ അളവു കൂട്ടൽ, കൂടുതലായി പാരമ്പര്യേതര ഊർജത്തിന്റെ ഉപയോഗം തുടങ്ങിയവയാണ് അതിനു നിർദ്ദേശിക്കുന്ന നടപടികൾ. കാർബൺ പുറംതള്ളലാണ് ആഗോള താപനത്തിനു പ്രധാന കാരണമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

‘മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളി ഇന്ത്യയ്ക്കു മനസിലായിട്ടുണ്ട്. മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. ഹരിത സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏഷ്യയിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായി ഇന്ത്യ മാറണം – ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലും ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിലും സംശുദ്ധ ഊർജത്തിന്റെ ലോകവിതരണ ശൃംഖലയിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കണം’ – ഇതൊക്കെയാണ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ കെറി പറഞ്ഞത്.

2030 ആകുമ്പോഴേക്കും 450 ഗിഗാവാട്സ് പാരമ്പര്യേത ഊർജ ഉൽപാദനം എന്നതാണ് നരേന്ദ്ര മോദി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. അതിന് 60,000 കോടി യുഎസ് ഡോളർ ചെലവു വരും. അതിനു സഹായിക്കാൻ പല രാജ്യങ്ങളുടെയും സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെയും സഹകരണം താൻ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും കെറി പറഞ്ഞു. ചില യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും യുഎഇയും മറ്റുമാണ് സഹായിക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. യുഎസ് നയതന്ത്രത്തിലെ പ്രധാന വിഷയമായി കാലാവസ്ഥ മാറുകയാണ്. ആഗോള താപനം ദേശീയ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമായിക്കൂടിയാണ് യുഎസ് വിലയിരുത്തുന്നത്. എയ്ഡ്സ് വ്യാപനത്തെയും ഇത്തരമൊരു വിഷയമായി യുഎസ് വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യ ലോകത്തിന്റെ എയ്ഡ്സ് തലസ്ഥാനമാകുമെന്ന ഭീഷണിയും അന്നു മുഴക്കി. താപനില കുറയുന്നത് തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ വ്യവസായ മേഖലയ്ക്കുകൂടി സഹായകമാകണമെന്ന താൽപര്യവും യുഎസിനുണ്ട്. പുതിയ കാലാവസ്ഥാ ബില്ലിൽതന്നെ അതു വ്യക്തമാണ്.

കാലാവസ്ഥയുടെ അനുകൂല മാറ്റത്തിനു സഹായിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും സാമഗ്രികളുടെയും വലിയ വിപണിയാണ് യുഎസ് ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ, അവയ്ക്കുള്ള ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ ശൃംഖല, പുതിയതരം ശീതീകരണ സംവിധാനങ്ങൾ, അവയ്ക്കുള്ള രാസവസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവയുടെ കാര്യത്തിൽ യുഎസിലെ വൻകിട കമ്പനികൾക്കുണ്ടാകാവുന്ന പ്രയോജനം ബില്ലിൽ പരാമർശിക്കുന്നു, ഇന്ത്യയുമായുള്ള സഹകരണത്തിന്റെ പ്രയോജനങ്ങളിലൊന്നായിത്തന്നെ.

ഇന്ത്യയുടെ മറുപടി

ഹരിത സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഏറെ പുരോഗമിക്കുന്ന ചൈനയെക്കൂടി കണ്ടിട്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതികരണം. യുഎസ് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന നിയന്ത്രണ തോതിലെത്താൻ 2060 ആണ് ചൈന പറയുന്നത്. അത്തരത്തിൽ, സമയപരിധിയുടേതായ ഉറപ്പു നൽകാൻ പറ്റില്ലെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്. ആരുടെയും സമ്മർദ്ദത്തിനു വഴങ്ങിയല്ല കാലാവസ്ഥാ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതെന്നാണ് കെറിയുടെ വാക്കുകൾക്കുള്ള പ്രതികരണമായി പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവഡേക്കർ വ്യക്തമാക്കിയത്.

‘വളരെ ഉയർന്ന താപനിലയാണ് നമ്മൾ നേരിടുന്നത്. അസ്വാഭാവികമായ മഴയുടെയും ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെയുമൊക്കെ തോതു കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദശകങ്ങളിലെ നടപടികൾ കാരണമുള്ള പുതിയ പ്രതിഭാസമല്ല. കാർബൺ പുറംതള്ളൽ 150 വർഷമായുണ്ട്. യൂറോപ്പും യുഎസും ചൈനയുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ 150 വർഷത്തിൽ ചെയ്തതിന്റെ കെടുതികളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. കാർബൺ പുറംതള്ളലിന്റെ തോതെടുക്കാം – യുഎസ് – 40%, ചൈന – 28%, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ – 10%, ഇന്ത്യ – 3%.

കാലാവസ്ഥാ ചർച്ചയിൽ ചരിത്രപരമായ ഉത്തരവാദിത്തമെന്നതു പ്രധാന ഘടകമാണ്. അതു മറക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല. പൊതുവായതും വേറിട്ടതുമായ ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ചാണ് പാരിസ് ഉടമ്പടിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സമ്പന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് മുന്നിൽനിന്ന് ചരിത്രപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റേണ്ടത്. കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനായി അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പണം ചെലവാക്കണം. കൽക്കരി ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നു പറയുമ്പോൾ, ബദൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ ചെലവുകുറഞ്ഞതാവണം. ചൈന 400 കോടി ടൺ കൽക്കരി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടേത് 100 കോടി ടൺ മാത്രമാണ്’– ജാവഡേക്കരുടെ വാദങ്ങൾ ഇവയാണ്.

ഇന്ത്യയുടെ സമീപനരീതി

തൊഴിൽ നഷ്ടമാണ് പാരിസ് ഉടമ്പടിയിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ ട്രംപ് പറഞ്ഞ കാരണമെങ്കിൽ, രാജ്യത്തെ വികസനം തടസ്സപ്പെടുമെന്നാണ് ജാവഡേക്കറുടെ വാദം. രാജ്യത്തെ നിർധനരുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടണമെങ്കിൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ വളരണം, അതിന് കാലാവസ്ഥയുടെ പേരു പറഞ്ഞുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ അടിച്ചേൽപിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്നും ജാവഡേക്കർ പറയുന്നു. അങ്ങനെയൊരു നിലപാട് ഇന്ത്യ സ്വീകരിക്കുന്നത് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള നടപടികളോടു മുഖംതിരിച്ചല്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

പാരമ്പര്യേതര ഊർജ ഉപയോഗം വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ മുൻനിരരാജ്യമായി ഇന്ത്യ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മുൻകൈയെടുത്ത ‘സോളർ അലയൻസിന്’ വലിയ പ്രതികരണമാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു ലഭിച്ചത്. 2014–20ൽ പാരമ്പര്യേത ഊർജത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിൽ 144% വർധനയെന്നാണ് ചില കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും 450 ഗിഗാവാട്‌സ് പാരമ്പര്യേതര ഊർജം എന്ന ലക്ഷ്യം നിലവിലേതിന്റെ 5 മടങ്ങാണ്, പാരിസ് ഉടമ്പടിപ്രകാരമുള്ള ലക്ഷ്യത്തിന്റെ രണ്ട ഇരട്ടിയും.

രാജ്യാന്തര ഊർജ ഏജൻസി കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തുവിട്ട ഇന്ത്യ അവലോകന റിപ്പോർട്ടിലെ ചില കണക്കുകൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്:

∙ കൽക്കരിയാണ് ഊർജോൽപാദനത്തിനുള്ള പ്രധാന ആഭ്യന്തര സ്രോതസ്സ്

∙ ഇന്ധന എണ്ണ ഉപയോഗത്തിൽ ലോകത്ത് മൂന്നാമതാണ് ഇന്ത്യ

∙ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണത്തിൽ നാലാം സ്ഥാനം

∙ ഈ ദശകത്തിന്റെ പകുതിയോടെ എണ്ണ ഉപയോഗത്തിൽ ചൈനയെ മറികടക്കും

∙ ആളോഹരി കാർബൺ പുറംതള്ളൽ 1.6 ടൺ. ആഗോള ശരാശരി 4.4 ടൺ.

∙ ഊർജ ഉപയോഗത്തിൽ കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നടപടികളിലൂടെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗത്തിൽ 15% കുറവ് (2000–18). ഇതേ കാലയളവിൽ കാർബൺ പുറംതള്ളലിൽ 300 ദശലക്ഷം ടൺ കുറവുണ്ടായി

∙ 2040 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ ഡിമാൻഡ് ഇരട്ടിയാകും, വൈദ്യുതിയുടെ ഡിമാൻഡ് മൂന്നു മടങ്ങും



∙ 2050 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയിൽ 100 കോടി എയർ കണ്ടിഷനിങ് യൂണിറ്റുകൾ

∙ ഊർജ ഉപയോഗ കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തിയാൽ പ്രതിവർഷം ഇന്ത്യയ്ക്കു ലാഭിക്കാവുന്നത് 17,000 കോടി യുഎസ് ഡോളർ.

സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് ആനുപാതികമായി കാർബൺ പുറംതള്ളലിന്റെ തോതിൽ വർധനയുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ശ്രദ്ധേയമായ ഘടകമായി റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

നിലപാടുകളും നടപടികളും

രാജ്യാന്തര വേദിയിലെ ഒട്ടുമിക്ക അജൻഡകളിലും വ്യാപാരവും വ്യവസായവും പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്. പുതിയ വെല്ലുവിളികളെ എങ്ങനെ തങ്ങളുടെ വ്യാപാര വ്യവസായ മേഖലകളുടെ വളർച്ചയ്ക്കു സഹായകമാകുംവിധം ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഒാരോ രാജ്യവും ആലോചിക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥാമാറ്റ വിഷയത്തിൽ മുൻനിര പോരാളിയായി നിലയുറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കച്ചവട താൽപര്യങ്ങൾ യുഎസ് മറച്ചുവയ്ക്കുന്നില്ല. അതു തിരിച്ചറിഞ്ഞുതന്നെയാണ് ഇന്ത്യയും നിലപാടെടുക്കുന്നത്.

കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവഡേക്കര്‍ ഡൽഹിയിലെ ഫ്രഞ്ച് എംബസിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ. PHOTO:Prakash SINGH / AFP

കൂടുതലും ഊർജമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റ പ്രതിരോധ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. പാരമ്പ്യരേതര ഊർജ ഉപയോഗം വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ കാണിക്കുന്ന താൽപര്യം പരിസ്ഥിതി–വനം സംരക്ഷണത്തിൽ വേണ്ടത്രയില്ലെന്നത് നിലവിലെ സർക്കാരിന്റെ പോരായ്മയായി പറയണം. വികസന പദ്ധതികൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നതിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതും അനുമതികടമ്പകൾ കുറയ്ക്കുന്നതുമൊക്കെ ഇതിനു തെളിവാണ്. പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന് പരിസ്ഥിതി അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് പ്രയോഗിച്ച തന്ത്രങ്ങൾക്ക് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ബെഞ്ചിലെ ഭൂരിപക്ഷം പേരും പച്ചക്കൊടി കാട്ടി. എന്നാൽ, വിയോജന വിധി എഴുതിയ ജഡ്ജി സർക്കാർ നടപടിയിലെ പിഴവുകൾ അക്കമിട്ടു പറഞ്ഞു.

വികസനത്തിനായി പരിസ്ഥിതിയോട് എന്തുമാകാമെന്ന നിലപാടിനോടു യോജിപ്പില്ലെന്നാണ് മറ്റൊരു കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത്. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെയും സുസ്ഥിര വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായിത്തന്നെ കരുതണമെന്നും. പശുക്കളെയും അവയുടെ കിടാവുകളുടെയും വധം നിരോധിക്കണമെന്നാണ് നിർദേശകതത്വങ്ങളിലൊന്നായി ഭരണഘടനയുടെ 48ാം വകുപ്പ് പറയുന്നത്. 48–എ പറയുന്നത്, പരിസ്ഥിതിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനും മെച്ചപ്പെടുത്തലിനും, വനത്തിന്റെയും വന്യജീവികകളുടെയും സംരക്ഷണത്തിനും സർക്കാർ ശ്രമിക്കണമെന്നും. 22ന് പ്രധാനമന്ത്രി, ബൈഡന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഇനി കാണേണ്ടത്.

