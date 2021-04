മോദി വിളിച്ച യോഗത്തിൽ നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ; പ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ ഇവ

ന്യൂഡൽഹി∙ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാക്സിനേഷൻ പ്രക്രിയയുടെ മൂന്നാംഘട്ടം മേയ് 1ന് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഇളവുകളും ത്വരിതനടപടികളുമായി കേന്ദ്രസർക്കാർ. പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും കോവിഡ് വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കാമെന്നതാണ് പ്രധാന തീരുമാനം. വാക്സീൻ പൊതുവിപണിയിൽ ലഭ്യമാക്കാനും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കമ്പനികളിൽനിന്ന് നേരിട്ട് വാങ്ങാനുള്ള അനുമതിയുമുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ.

യോഗത്തിലെ പ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ ഇവ:

∙ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വാക്സീൻ ഡോസുകളുടെ 50 ശതമാനം കമ്പനികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നൽകണം. ബാക്കി, സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും പൊതുവിപണിയിലും വിൽക്കാം.

∙ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കും പൊതുവിപണിയിലും ലഭ്യമാക്കുന്ന വാക്സീന്റെ വില മേയ് ഒന്നിന് മുൻപ് നിർമാതാക്കൾ പ്രഖ്യാപിക്കണം. ഈ വിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ, വ്യാവസായിക സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് നിർമാതാക്കളിൽനിന്ന് വാക്സീൻ വാങ്ങാം.

∙ സ്വകാര്യ വാക്സീൻദാതാക്കൾ വാക്സിനേഷന് ഈടാക്കുന്ന നിരക്ക് മുൻകൂട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കണം. പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും വാക്സീൻ വിതരണം ഉറപ്പാക്കണം.

∙ സർക്കാർ വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള രീതിയിൽ സൗജന്യമായി വാക്സീൻ വിതരണം തുടരും.

∙ ഇന്ത്യയിൽ നിർമിക്കുന്ന എല്ലാ വാക്സീനുകൾക്കും 50:50 വിതരണ അനുപാതം ബാധകമാണ്. എന്നാൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന വാക്സീനുകൾക്ക് ഇവ ബാധകമല്ല.

∙ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കോവിഡ് നിരക്കും വാക്സീന്റെ ഉപയോഗവും അനുസരിച്ചാകും കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വാക്സീൻ നൽകുക.

∙ മൂന്നാംഘട്ടത്തിൽ രണ്ടാം ഡോസ് വാക്സീൻ എടുക്കുന്നവർക്ക് മുൻഗണന നൽകണം.

