18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും കോവിഡ് വാക്സീൻ; സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് വാങ്ങാം

ന്യൂഡൽഹി∙ മേയ് 1 മുതൽ തുടങ്ങുന്ന മൂന്നാംഘട്ട കോവിഡ് വാക്സിനേഷനിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും വാക്സീൻ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വിവിധ ഫാർമ കമ്പനികളുമായും വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുമായും നടത്തിയ യോഗത്തിനുശേഷമാണ് തീരുമാനം.

കമ്പനികൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വാക്സീന്റെ 50 ശതമാനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു നൽകണമെന്നു യോഗം തീരുമാനിച്ചു. വാക്സീൻ പൊതുവിപണിയിൽ വിൽക്കുന്നതിനും അനുമതി നൽകി. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു കമ്പനികളിൽനിന്നു വാക്സീൻ നേരിട്ടു വാങ്ങാം.



English Summary: Those above 18 eligible to get Covid vaccine from May 1: Centre