രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ ശ്വാസതടസ്സം കൂടുതല്‍; രോഗികൾ ഏറെ 40 വയസിന് മുകളില്‍‌

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തില്‍ ശ്വാസ തടസ്സം കൂടുതലായി കാണുന്നുവെന്ന് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച് (ഐസിഎംആർ). രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ കോവിഡ് ബാധിതരാകുന്ന 70% രോഗികളും 40 വയസിനു മുകളിലുള്ളവരാണെന്നു ഐസിഎംആർ മേധാവി ഡോ. ബൽറാം ഭാർഗവ പറഞ്ഞു. രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ കൂടുതലും ചെറുപ്പക്കാരും കുട്ടികളുമാണ് രോഗബാധിതരാകുന്നതെന്ന വാദം ബൽറാം ഭാർഗവ തള്ളി. ആദ്യ തരംഗത്തിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ ശരാശരി പ്രായം 50 വയസ്സാണെങ്കിൽ രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ അത് 49 വയസ് ആണ്. കോവിഡ് ബാധിതരായ ചെറുപ്പക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ നേരിയ വർധന മാത്രം.

ലക്ഷണങ്ങളുടെ തീവ്രത ഒന്നാം തരംഗത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ്. കോവിഡ് ബാധിച്ചവരിൽ ശ്വാസ തടസ്സമാണ് കൂടുതൽ പ്രകടമാകുന്ന ലക്ഷണം. ആദ്യ തരംഗത്തിൽ വരണ്ട ചുമ, പേശീവേദന, തലവേദന തുടങ്ങിയവയ്ക്കു ശേഷമാണ‌ു ശ്വാസതടസ്സം പ്രകടമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തവണ ശ്വാസ തടസ്സം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം രോഗികളെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്.

ശ്വാസതടസ്സം മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഗുരുതരമായി കാണപ്പെടുന്നതിനാൽ ഇത്തവണ രാജ്യത്ത് ഓക്സിജൻ ക്ഷാമവും രൂക്ഷമാണ്. കേസുകളുടെ എണ്ണവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മരണനിരക്കിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമില്ലെന്നും ഐസിഎംആർ ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഭാര്‍ഗവ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

മൂന്ന് വീഴ്ചകളാണ് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ രാജ്യത്ത് സംഭവിച്ചതെന്നും ഐസിഎംആർ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു.

1. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിലുള്ള വീഴ്ച.‌

2. വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ ആളുകൾക്കുണ്ടായ വിമുഖത

3. ലോക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കിയതിനുശേഷം കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വന്ന വീഴ്ച.

കോവിഡ് രോഗവ്യാപനത്തോടുള്ള ഗൗരവമല്ലാത്ത സമീപനം കാര്യങ്ങൾ വഷളാക്കുമെന്നും മരണനിരക്ക് ഉയർത്തുമെന്നും ബൽറാം ഭാർഗവ പറഞ്ഞു. കാര്യങ്ങളെ നിസ്സാരവത്കരിക്കുന്നത് സാഹചര്യങ്ങൾ ഗുരുതരമാക്കും. രാജ്യത്ത് പ്രതിദിന കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വീണ്ടും റെക്കോര്‍ഡ് വര്‍ധനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 2,73,810 പേര്‍ക്ക് ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. 1,619 പേര്‍ രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചു.

ആകെ പരിശോധനയിൽ എത്ര പേർക്കു വൈറസ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുവെന്ന കോവിഡ് സ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇരട്ടിയായെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 12 ദിവസം മുൻപ് 8% ആയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ 16.69% ആയി. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് 5% താഴെയെത്തുമ്പോഴേ കോവിഡ് നിയന്ത്രണവിധേയമെന്നു പറയാൻ കഴിയൂ.

ആഴ്ചക്കണക്കിൽ 3.05 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 13.54% ആയി കോവിഡ് കേസുകൾ വർധിച്ചു. ഛത്തീസ്ഗഡ് (30.38%), ഗോവ (24.24%), മഹാരാഷ്ട്ര (24.17%), രാജസ്ഥാൻ (23.33%), മധ്യപ്രദേശ് (19.99%) എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണു സ്ഥിരീകരണ നിരക്കു കൂടുതലെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിലും കാര്യമായ വർധനയുണ്ട്. നിലവിൽ 7.6% എന്ന നിരക്കിലാണിത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെക്കാൾ 1.3 ഇരട്ടി.

