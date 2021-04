വാക്സീൻ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ കേന്ദ്ര നടപടി: സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് 3000 കോടിയുടെ സഹായം

ന്യൂഡൽഹി∙ വാക്സീൻ ഉൽപാദനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് (എസ്ഐഐ) 3000 കോടിയുടെ ധനസഹായം നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. എസ്ഐഐ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാർത്താ ഏജൻസിയായ റോയിട്ടേഴ്സാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഓക്സ്ഫഡ് സർവകലാശാലയും ആസ്ട്രാസെനകയും ചേർന്ന് വികസിപ്പിച്ച കോവിഷീൽഡ് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതു സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ്.

നിലവിൽ, പ്രതിമാസം ഉൽപാദനമായ 70 ദശലക്ഷം ഡോസിൽനിന്ന് മേയ് അവസാനത്തോട് 100 ദശലക്ഷം ഡോസിൽ കൂടുതൽ ഉൽപാദനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനാണ് സഹായം. എന്നാൽ ഇക്കാര്യം സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയവും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. വാക്സീൻ ഉൽപാദന ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനു പണദൗർലഭ്യം നേരിടുന്നതായി എസ്ഐഐ സിഇഒ അദാർ പൂനാവാല ഈ മാസമാദ്യം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ജൂൺ മുതൽ കോവിഷീൽഡിന്റെ ശേഷി പ്രതിമാസം 110 ദശലക്ഷം ഡോസായി ഉയർത്താമെന്നാണു കമ്പനി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ആവശ്യം സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചതായി വാർത്ത പുറത്തുവരുന്നത്. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രണ്ടാം കോവിഡ് തരംഗം രൂക്ഷമായതോടെ കടുത്ത വാക്സീൻ ക്ഷാമമാണ് നേരിടുന്നത്. ഇതോടെ റഷ്യൻ വാക്സീനായ സ്പുട്നിക് V ന് ഉൾപ്പെടെ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. തദ്ദേശീയ വാക്സീനായ കോവാക്സീന്റെ ഉൽപാദനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കവുമുണ്ട്.

English Summary: India to fund capacity boost at Serum Institute as vaccines run short - source