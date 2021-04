റെംഡെസിവർ വിതരണത്തിനു ബിജെപി നേതാക്കളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല: എഫ്ഡിഎ

മുംബൈ∙ മഹാരാഷ്ട്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ റെംഡെസിവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവശ്യമരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കാനോ വിതരണത്തിൽ ഇടപെടാനോ ബിജെപിക്കെന്നല്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും അനുവാദം നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (എഫ്ഡിഎ). കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന മരുന്നുകളിൽ ഒന്നായ റെംഡെസിവർ മുൻമുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷനേതാവുമായ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് പൂഴ്ത്തി വയ്ക്കുന്നുവെന്ന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ആരോപണത്തിനു മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു എഫ്ഡിഎ.

ബിജെപി നേതാക്കളുടെ സമ്മർദത്തിനു വഴങ്ങി കയറ്റുമതി കമ്പനികൾ റെംഡെസിവർ പൂഴ്ത്തി വയ്ക്കുന്നുവെന്ന് മുതിർന്ന എൻസിപി നേതാവും കാബിനറ്റ് മന്ത്രിയുമായ നവാബ് മാലിക് ഞായറാഴ്ച ആരോപണം ഉയർത്തിയതോടെയാണ് വിവാദം ചൂട് പിടിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തിന് റെംഡെസിവർ നൽകരുതെന്ന് കേന്ദ്രം കയറ്റുമതി കമ്പനികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്ന് നവാബ് മാലിക് ആരോപിച്ചിരുന്നു. കയറ്റുമതിക്കാരിൽ നിന്ന് റെംഡെസിവർ സ്റ്റോക്ക് പിടിച്ചെടുത്ത് ആവശ്യക്കാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയല്ലാതെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് മാർഗമില്ലെന്നും മാലിക് പറഞ്ഞിരുന്നു.

കേന്ദ്ര സർക്കാർ കയറ്റുമതി നിരോധിച്ച റെംഡെസിവർ വന്‍തോതില്‍ വ്യോമമാര്‍ഗം കടത്താനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ പിടിയിലായ കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശമായ ദമനിലുള്ള ബ്രുക് ഫാർമ കമ്പനി ഉടമകളെ രക്ഷിക്കാൻ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ്, ബിജെപി നേതാവ് പ്രവീൺ ദരേകർ എന്നിവർ ഇടപെട്ടുവെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ രംഗത്തെത്തി. ഫഡ്‌നാവിസിന്റെ പ്രവൃത്തി മനുഷ്യത്വത്തിനു നിരക്കാത്തതെന്നായിരുന്നു പ്രിയങ്കയുടെ പരമാർശം.

റെംഡെസിവർ കയറ്റുമതി, കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിരോധിച്ചതിനാൽ രാജ്യത്തെ 16 കയറ്റുമതി കമ്പനികളുടെ പക്കൽ 20 ലക്ഷം കുപ്പി സ്‌റ്റോക്ക് ഉണ്ട്. ഇവ ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് നവാബ് മാലിക്കിന്റെ ആരോപണം. മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്ക് മരുന്ന് നൽകിയാൽ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതായും കമ്പനികൾ അറിയിച്ചുവെന്ന് മാലിക് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്സിജൻ, റെംഡെസിവർ വിതരണം സുഗമമാക്കുന്നതിന് സഹായം തേടി മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണെന്ന മറുപടിയാണ് ലഭിച്ചതെന്നും നവാബ് മാലിക് ആരോപിച്ചു.

60000 റെംഡെസിവർ വയലുകളുമായി (കുപ്പികൾ) പിടിയിലായ ബ്രുക് ഫാർമ കമ്പനി ഉടമ ഉടമ രാജേഷ് ദോക്‌നിയയുടെ അറസ്റ്റിൽ പ്രതിഷേധവുമായി ഫഡ്‌നാവിസും പ്രവീൺ ധരേക്കറും രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് നവാബ് മാലിക്കിന് പിന്തുണയേറിയത്. രാജേഷ് ദോകാനിയയെ ബാന്ദ്ര-കുർള കോംപ്ലക്സിലെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഫഡ്നാവിസും പ്രവീൺ ധരേക്കറും മറ്റു ബിജെപി നേതാക്കളും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി കമ്പനി ഉടമയ്ക്കായി ഇടപെടുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറലായതോടെ ഫഡ്നാവിസിനെ ന്യായീകരിച്ച് ബിജെപി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. റെംഡെസിവർ ലഭ്യമാക്കി മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ വിതരണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഫഡ്നാ‍വിസിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നു ബിജെപി ഔദ്യോഗികമായി വിശദീകരിച്ചു. ഇതോടെയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനേയും റെംഡെസിവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവശ്യമരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കാനോ വിതരണത്തിൽ ഇടപെടാനോ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നു എഫ്‍ഡിഎ വ്യക്തമാക്കിയത്.

