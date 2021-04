പ്രതിദിന വ്യാപനം പതിനായിരത്തിനു മുകളിൽ; രാജസ്ഥാനിൽ മേയ് 3 വരെ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ

ജയ്പുർ∙ രാജസ്ഥാനിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നുതിന്റെ ഭാഗമായി മേയ് മൂന്നുവരെ ലോക്ഡൗണിനു തുല്യമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന കർഫ്യൂവാണ് മൂന്നുവരെ ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് വ്യാപനം ദിവസേന പതിനായിരത്തിനു മുകളിലെത്തിയതോടെയാണു നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്.

‘പൊതു അച്ചടക്ക ദ്വൈവാരം’ എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ടാഴ്ച അവശ്യ സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫിസുകൾ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കൂ. പലചരക്കു കടകൾ, പാൽ വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ, റേഷൻ കടകൾ തുടങ്ങിയവ വൈകിട്ട് അഞ്ചുവരെ പ്രവർത്തിക്കും. പച്ചക്കറി കടകൾ രാത്രി ഏഴുവരെയും പെട്രോൾ ബങ്കുകൾ രാത്രി എട്ടുവരെയും പ്രവർത്തിക്കും.

കല്യാണങ്ങൾക്കും മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾക്കും പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ കർശന നിയന്ത്രണം തുടരും. തൊഴിലാളികളുടെ പാലായനം തടയേണ്ടതിനാൽ ഫാക്ടറികൾ പ്രവർത്തിക്കും. തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിപ്രകാരമുള്ള ജോലികളും തുടരും. മാളുകൾ, തിയറ്ററുകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ എന്നിവ അടച്ചിടും. രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക പൊതുപരിപാടികളും അനുവദിക്കില്ല.

പൊതുഗതാഗത സേവനങ്ങൾക്കും മുടക്കുണ്ടാകില്ല. എന്നാൽ എല്ലാവരും പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ കാണിക്കുന്നതിനു ടിക്കറ്റ് കൈവശം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കും എയർപോർട്ടിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ളവരും ടിക്കറ്റ് കാണിക്കേണ്ടിവരും. സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്തുനിന്നു വരുന്നവർ 72 മണിക്കൂറിനകം എടുത്ത ആർടിപിസിആർ ടെസ്റ്റ് ഫലം കരുതണം.

രണ്ടാം വരവിൽ സംസ്ഥാനത്തു ഗ്രാമീണ മേഖലയിലാണു കോവി‍ഡ് കൂടുതൽ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. കുംഭമേളയിൽ പങ്കെടുത്തശേഷവും ലോക്ഡൗൺ ഭീതിയെ തുടർന്നു ഗുജറാത്ത്, മധ്യപ്രദേശ്, ഡൽഹി തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നു മടങ്ങുന്നവരിലൂടെയാണു രോഗം ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കു വേഗം പടരാനിടയായതെന്നു കോവിഡ് അവലോകന യോഗത്തിനുശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനത്തും ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം നിലനിൽക്കുന്നതായും ഇക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റേതു നിഷേധാത്മക നിലപാടാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഭിവൻഡിയിലെ ഓക്സിജൻ നിർമാണ യൂണിറ്റ് ഏറ്റെടുത്ത കേന്ദ്രസർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ പോലും നൽകുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Rajasthan to impose strict restriction till may 3 to curb covid spread