ടെക്സസ് ∙ ടെസ്‌ലയുടെ ഡ്രൈവറില്ലാ കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു രണ്ടു യാത്രക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ടെസ്‌ലയുടെ ഇലക്ട്രിക് കാറായ 2019 മോഡ‍ൽ എസ് ആണ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മരത്തിലിടിച്ച് കത്തി അപകടമുണ്ടായതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മുന്നിലെയും പിന്നിലെയും സീറ്റുകളിലായി ഇരുന്നിരുന്ന രണ്ടുപേരാണു മരിച്ചതെന്നു പ്രാദേശിക അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ദ് വുഡ്‍ലാൻഡ്സിലെ കാൾട്ടൻ വുഡ്സ് സബ്‍ഡിവിഷനിൽ ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു അപകടം. അതിവേഗത്തിൽ പോവുകയായിരുന്ന കാറിന്റെ നാവിഗേഷൻ സംവിധാനം പരാജയപ്പെടുകയും റോഡിൽനിന്നു തെന്നിമാറി സമീപത്തെ മരത്തിൽ ഇടിക്കുകയുമായിരുന്നു. അപകട സമയത്ത് ഡ്രൈവറുടെ സീറ്റിൽ ആരുമില്ലായിരുന്നെന്നാണു മനസ്സിലാകുന്നതെന്നും ഇതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെന്നും കോൺസ്റ്റബിൾ മാർക് ഹെർമൻ വ്യക്തമാക്കി.



നാലു മണിക്കൂറോളം കത്തിയ കാറിലെ തീ അണയ്ക്കാൻ 30,000 ഗ്യാലൻ വെള്ളം വേണ്ടിവന്നെന്നു ഹെർമൻ പറഞ്ഞു. അപകടത്തെക്കുറിച്ചു ടെസ്‍ലയുടെ പ്രതികരണം ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ടെസ്‍ല കാറിന്റെ തീപിടിത്ത സാധ്യതയെക്കുറിച്ചു ഫെഡറൽ അധികൃതർ നേരത്തേ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, സാധാരണ വാഹനങ്ങളേക്കാൾ പത്തിലൊന്നു കുറവ് സാധ്യതയേ ടെസ്‌‍ലയുടെ ഓട്ടോപൈലറ്റ് വാഹനങ്ങൾക്കുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു ചീഫ് എക്സിക്യുട്ടീവ് ഓഫിസർ ഇലൻ മസ്ക് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്.



