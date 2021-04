ഈ ഘട്ടവും അതിജീവിക്കാം’; വാക്സീൻ രണ്ടാം ഡോസ് എടുത്ത ശേഷം വിഎസ്

തിരുവനന്തപുരം∙ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദന്‍ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ രണ്ടാം ഡോസ് കുത്തിവയ്പ് എടുത്തു. തിരുവനന്തപുരം ജനറല്‍ ആശുപത്രിയിലാണ് അദ്ദേഹം വാക്സീന്‍ സ്വീകരിച്ചത്. ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ കാരണം അദ്ദേഹം വാഹനത്തിലിരുന്നാണ് വാക്സീന്‍ സ്വീകരിച്ചത്. ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

മഹാമാരിയുടെ രണ്ടാം തരംഗം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നുവെന്നും നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിച്ച് ഈ ഘട്ടവും അതിജീവിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. മകന്‍ അരുണ്‍കുമാറിനൊപ്പമാണ് വിഎസ് കോവിഡ് പ്രതിരോധ രണ്ടാം വാക്സീന്‍ എടുത്തത്.

English Summary: VS Achuthanandan receives second dose of COVID vaccine