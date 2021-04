ബെംഗളൂരുവിൽ 99.4 % രോഗികളും ലക്ഷണമില്ലാത്തവർ: ശ്വാസതടസ്സം കൂടുതൽ

ബെംഗളൂരു∙ സംസ്ഥാനത്തെ 95.9 % കോവിഡ് ബാധിതരും ലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്തവരെന്ന് വാർ റൂം റിപ്പോർട്ട്. ബെംഗളൂരുവിൽ പോസിറ്റീവായവരിൽ 99.4 ശതമാനവും ഈ ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉത്തര കന്നഡ ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവുമധികം കോവിഡ് ലക്ഷണമുള്ളവർ – 28.02%. രണ്ടാം തരംഗ വ്യാപനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് ഇത്തരം ലക്ഷണമില്ലാതെയോ, ചെറു ലക്ഷണങ്ങളോടെയോ ഉള്ള കോവിഡ് ബാധയെന്ന് ദൗത്യ സേന വിലയിരുത്തുന്നു.

കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ കോവിഡ് ബാധിതരിൽ ശ്വാസതടസ്സം കൂടുതലെന്ന് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച് (ഐസിഎംആർ) കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ആദ്യ വ്യാപനത്തിലെയും രണ്ടാമത്തേതിലെയും നിശ്ചിത എണ്ണം കോവിഡ് ബാധിതരിൽ നടത്തിയ ഇടക്കാല പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു നിരീക്ഷണം. ആദ്യ തരംഗത്തിൽ ചികിത്സ തേടിയവരിൽ 41.7% പേർക്കായിരുന്നു ശ്വാസതടസ്സം. ഇപ്പോഴത് 47.5%. ഇക്കുറി ചികിത്സ തേടുന്നവരിൽ ഏറെയും രോഗലക്ഷണില്ലാത്തവരാണെന്നും പഠനത്തിലുണ്ട്.

മുൻപ് 87.4% ആളുകൾക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇക്കുറി 74.5% പേർക്കു മാത്രം. കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം വ്യാപനം കൂടുതൽ പ്രശ്നത്തിലാക്കുന്നതു യുവാക്കളെയാണെന്ന വാദത്തിൽ കഴമ്പില്ലെന്നും ഐസിഎംആർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആദ്യവ്യാപനത്തിലെ രീതി തന്നെയാണ് ഇക്കുറിയും. ഇരുഘട്ടത്തിലും 40 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരാണ് 70% രോഗികളും.

