വയൽ പുരയിടമാക്കാൻ ഫീസ് സൗജന്യം: ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാതെ ആർഡിഒമാർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് 25 സെന്റ് വരെ വിസ്തീർണമുള്ള പാടമോ വയലോ ഫീസ് സൗജന്യത്തോടെ പുരയിടമോ പറമ്പോ ആയി മാറ്റുന്നതിനുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാതെ റവന്യൂ ഡിവിഷനൽ ഓഫിസർമാർ. ഉത്തരവ് അവ്യക്തമാണെന്നതിനാൽ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മിക്ക ആർഡിഒമാരും ലാൻഡ് റവന്യു കമ്മിഷണർക്കു കത്തയച്ചു. ഭൂമിയുടെ തരംമാറ്റം സൗജന്യമായി ലഭിക്കുമെന്നു കരുതി ഉത്തരവിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഒട്ടേറെ അപേക്ഷകൾ 27 ആർഡിഒ ഓഫിസുകളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവർ കത്തയച്ചത്.

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം വരുന്നതിനു തലേന്ന് ഫെബ്രുവരി 25ന് റവന്യൂ വകുപ്പ് ഇറക്കിയ ഉത്തരവാണ് ചർച്ചയായിരിക്കുന്നത്. ഉത്തരവ് അന്നു മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട നിയമപ്രകാരം വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെടാത്ത (ഡേറ്റ ബാങ്കിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത) 25 സെന്റ് വരെ വിസ്തീർണമുള്ള പാട‍മോ വയ‍ലോ, പുരയിട‍മോ പറ‍മ്പോ ആക്കി മാറ്റാൻ ഫീസ് വേണ്ട എന്നായിരുന്നു ഉത്തരവിന്റെ കാതൽ.

2017 ഡിസംബർ 30 വരെ പുരയി‍ടമോ പറ‍മ്പോ (സ്വാഭാവിക വ്യതിയാനം അഥവാ തരം മാറ്റൽ) ആയി മാറ്റപ്പെട്ട ഭൂമിക്കാണ് ഈ ഫീസ് സൗജന്യമെന്നും ജനുവരി 21നുള്ള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല വിധി അനുസരിച്ചാണ് ഉത്തരവെന്നും റവ‍ന്യു വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഇതു സംബന്ധിച്ച് ആർ‍ഡിഒമാർ ഉന്നയിക്കുന്ന സംശയങ്ങൾ ഇവയാണ്: 25 സെന്റിന്റെ ഒരു പ്ലോട്ട് എന്നതാണോ അതല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷകന്റെ പേരിൽ ആകെയുള്ള 25 സെന്റ് എന്നതാണോ? 25 സെന്റിന്റെ പ്ലോട്ട് എന്നതാണെങ്കിൽ 25 സെന്റിനു മുകളിൽ വിസ്തീർണമുള്ള ഭൂമി കൈവശമുള്ള വ്യക്തിക്ക് അപേക്ഷപ്രകാരം 25 സെന്റ് വരെ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്തി ഫീസ് ഇളവ് അനുവദിക്കാമോ? നിലവിൽ നിർദിഷ്ട ഫോം പ്രകാരം നൽകിയ അപേക്ഷകളിൽ മറ്റൊരു അപേക്ഷയുടെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ ഈ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നടപടി തുടരാമോ? ഫെബ്രുവരി 25നു മുൻപ് അപേക്ഷ ലഭിച്ചതും ഇതിനോടകം ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ നിർദേശിച്ചതുമായ കേസുകളിൽ ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ ഭേദഗതി നൽകി ഉത്തരവുണ്ടോ? ഇക്കാര്യങ്ങൾ റവന്യു വകുപ്പ് പൊതുവായി പരിശോധിക്കുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്.

