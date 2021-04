തൃശൂർ∙ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ അതിരപ്പിള്ളി വിനോദസഞ്ചാര മേഖല രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് അടയ്ക്കും. അതിരപ്പിള്ളി, വാഴച്ചാൽ, മലക്കപ്പാറ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശനമുണ്ടാകില്ല. സഞ്ചാരികളെ വെറ്റിലപ്പാറ പാലത്തിന് സമീപം തടയും. അതിനിടെ 52 പൊലീസ് ട്രെയിനികള്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തൃശൂര്‍ രാമവര്‍മപുരം പൊലീസ് പരിശീലനകേന്ദ്രം അടച്ചു.



English Summary: COVID-19: Athirappilly tourist area will be closed for two weeks