കോവിഡ് രോഗി ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ മരിച്ചു

നാദാപുരം (കോഴിക്കോട്)∙ വീട്ടിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയിലായിരുന്നയാൾ ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ മരിച്ചു. വളയം ഒന്നാം വാർഡിലെ ബീമുള്ള കണ്ടി മൂസഹാജിയുടെ മകൻ അമ്മദ് ഹാജി (60) ആണ് മരിച്ചത്. ഖത്തറിലെ സൈനിക വിഭാഗത്തിൽനിന്ന് വിരമിച്ച അമ്മദ് ഒരു മാസം മുൻപാണ് നാട്ടിലെത്തിയത്.



കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അമ്മദിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതയെ തുടർന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് കോഴിക്കോട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകും വഴിയാണ് മരണം. ഭാര്യ: ജമീല. മക്കൾ: അൻവർ, ഹൈറുനിസ, അലീമ, ആയിശ. മരുമക്കൾ: അസ്ന, സലാം, സിറാജ്, മുനീർ. മാതാവ്: പരേതയായ അലീമ സഹോരങ്ങൾ: ത്വൽഹത്ത്, ആമിന.

English Summary: Covid-19 patient died on the way to the hospital