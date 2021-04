കോവിഡ് രൂക്ഷം; ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന് യുഎസിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

വാഷിങ്ടൻ ∙ കോവിഡ് വ്യാപനം അതിതീവ്രമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പൗരന്മാർക്ക് യുഎസിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. യുഎസ് സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആന്‍ഡ് പ്രിവൻഷൻ (സിഡിസി) ആണു നിർദേശം നൽകിയത്.

‘ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ പൂർണമായി വാക്സിനേഷൻ സ്വീകരിച്ച ആളുകൾ പോലും കോവിഡ് ബാധിതരാകാനും പ്രചാരകരാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കണം. ഇന്ത്യയിൽ പോകണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ യാത്രയ്ക്ക് മുൻപ് പൂർണമായി വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കണം.

എല്ലാ യാത്രക്കാരും മാസ്ക് ധരിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരിൽനിന്ന് ആറടി അകലം പാലിക്കുകയും കൂട്ടംകൂടൽ ഒഴിവാക്കുകയും കൈകൾ കഴുകുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്’– സിഡിസി ഇറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. യുകെ ഇന്ത്യയെ ‘റെഡ് ലിസ്റ്റി’ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് യുഎസിന്റെ നടപടി.

പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് വകഭേദത്തിന്റെ അതിതീവ്ര വ്യാപനം കണക്കിലെടുത്താണ് വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ഇന്ത്യയെ റെഡ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ബ്രിട്ടൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഇതോടെ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ബ്രിട്ടനിലേക്കുള്ള യാത്രാനുമതി ബ്രിട്ടിഷ് പാസ്പോർട്ട് ഉള്ളവർക്കും ബ്രിട്ടനിൽ താമസിക്കാൻ നിലവിൽ അനുമതിയുള്ളവർക്കും മാത്രമായി ചുരുങ്ങും.

English Summary :COVID-19: US advises its citizens to avoid travelling to India