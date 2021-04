മുംബൈ∙ മഹാരാഷ്ട്ര മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസിന്റെ 22കാരനായ അനന്തരവന് കോവിഡ് വാക്‌സീന്റെ രണ്ടും ഡോസും ലഭിച്ചതു വിവാദമാകുന്നു.

45 വയസിനു മുകളിലുള്ളവര്‍ വാക്‌സീന്‍ ലഭിക്കാന്‍ നെട്ടോട്ടമോടുമ്പോള്‍ ബിജെപി നേതാവിന്റെ 22കാരനായ മരുമകന് എങ്ങിനെയാണ് വാക്‌സീന്‍ ലഭിച്ചതെന്നു പരിശോധിക്കണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും മന്ത്രിയുമായ നിതിന്‍ റാവത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു.



ഫഡ്‌നാവിസിന്റെ മരുമകനായ തന്മയ് ഫഡ്‌നാവിസ് വാക്‌സീന്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമത്തില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെയാണ് സംഭവം വിവാദമായത്. തന്മയ് മുംബൈയില്‍ ആദ്യ ഡോസും നാഗ്പുരിലെ നാഷണല്‍ കാന്‍സര്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ രണ്ടാമത്തെ ഡോസും സ്വീകരിച്ചെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ചിത്രങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമത്തില്‍ വൈറലായതോടെ നിരവധി നേതാക്കള്‍ ഇതു ചോദ്യം ചെയ്ത് രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു. യോഗ്യരായ ആളുകള്‍ വാക്‌സീന്‍ ലഭിക്കാതെ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് 22കാരന്‍ വാക്‌സീന്‍ ലഭിച്ചതെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇത്തരത്തില്‍ പക്ഷപാതപരമായി പെരുമാറുന്നവര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് ഇവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: Fadnavis under fire as 22 year old nephew gets vaccine