മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് പ്രാണവായു നൽകാൻ‌ ആദ്യ ‘ഓക്സിജൻ എക്സ്പ്രസ്’ പുറപ്പെട്ടു

മുംബൈ ∙ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കുതിക്കുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് ഓക്സിജൻ നൽകാൻ ഏഴു ടാങ്കറുകളുമായി ആദ്യ ‘ഓക്സിജൻ എക്സ്പ്രസ്’ വിശാഖപട്ടണത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. മുംബൈയിൽനിന്നു കാലിയായി പുറപ്പെട്ട ടാങ്കറുകൾ ദ്രവീകൃത ഓക്സിജനുമായി റോറോ (റോൾ ഓൺ– റോൾ ഓഫ്) സർവീസായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നു സെൻട്രൽ റെയിൽവേ അറിയിച്ചു.

നവി മുംബൈയിലെ കലംബോളി ഗുഡ്സ് യാഡിൽനിന്നാണു ടാങ്കറുകൾ വിശാഖപട്ടണത്തെ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിലേക്ക് ഓകിസ്ജൻ നിറയ്ക്കാനായി യാത്ര തിരിച്ചത്. ഇവിടെനിന്ന് ദ്രവീകൃത മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ നിറയ്ക്കും. രോഗതീവ്രത അനുഭവപ്പെടുന്ന കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് അത്യാവശ്യമായ ഓക്സിജൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ ക്ഷാമമുണ്ടെന്നു മഹാരാഷ്ട്ര അറിയിച്ചിരുന്നു.



ദ്രവീകൃത മെഡിക്കൽ ഓക്സിജനും സിലിണ്ടറുകളും രാജ്യത്തെമ്പാടും എത്തിക്കാൻ പ്രത്യേക ഓക്സിജൻ എക്സ്പ്രസ് ഓടിക്കുമെന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണു റെയിൽവെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വിശാഖപട്ടണം കൂടാതെ ജംഷഡ്പുർ, റൂർക്കല, ബൊക്കാറോ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും ഓക്സിജൻ നിറയ്ക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് കേസുകളിൽ വർധനയുണ്ടായതോടെ ഓക്സിജൻ ദൗർലഭ്യമുണ്ടെന്നും കൂടുതൽ വിഹിതം അനുവദിക്കണമെന്നും സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.



