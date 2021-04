‘ഏറ്റവും മികച്ച പരിചരണമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുന്നത്, വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കാൻ പ്രാർഥിക്കാം’

ന്യൂഡൽഹി∙ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഡോ. മൻമോഹൻ സിങ്ങിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലാണെന്ന്‌ ഡൽഹി എയിംസ് അറിയിച്ചു. ഇന്നലെയാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ എയിംസിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ചെറിയ തോതില്‍ പനി അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറഞ്ഞു.

ഏറ്റവും മികച്ച പരിചരണമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹർഷവർധൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. കോവാക്സിന്റെ രണ്ടു ഡോസുകൾ സ്വീകരിച്ച അദ്ദേഹത്തെ മുൻകരുതൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

‘ഡൽഹി എയിംസിൽ മൻമോഹൻസിങ്ങിനെ പരിചരിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ സംഘവുമായി ചർച്ച നടത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. ലഭിക്കാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പരിചരണമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകി വരുന്നത്. എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കുന്നതിനായി നമുക്ക് പ്രാർഥിക്കാം.’– ഹർഷവർധൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.



English Summary :Manmohan Singh Stable, Best Possible Care Being Provided: Health Minister