‘സംസ്ഥാനങ്ങൾ പാഴാക്കിയത് 44.78 ലക്ഷം ഡോസ്; തുള്ളി വാക്സീൻ കളയാതെ കേരളം’

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കു കോവിഡ് വാക്സീൻ കുത്തിവയ്പു ലഭ്യമാക്കുന്ന രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിനു ഡോസ് പാഴാക്കി കളയുന്നതായി വിവരാവകാശ രേഖ. രാജ്യത്ത് വാക്സീൻ ക്ഷാമം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ 44.78 ലക്ഷം ഡോസാണു ആസൂത്രണയില്ലായ്മ കൊണ്ട് പാഴായി പോയതെന്നു റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

വാക്സീൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാഴാക്കി കളഞ്ഞത് തമിഴ്നാടാണ് 12.10 ശതമാനം. ഹരിയാന (7.74%), പഞ്ചാബ് (8.12%), മണിപ്പുർ (7.8%), തെലങ്കാന (7.55%) എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് തൊട്ടുപിന്നിൽ. ഏപ്രിൽ 11 വരെ 10 കോടി ഡോസ് വാക്സീനാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത്. വാക്സീൻ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ചതിൽ മുൻപിൽ കേരളമാണ്. ബംഗാൾ, ഹിമാചൽപ്രദേശ്, മിസോറം, ഗോവ, ദാമൻ ദിയു, ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ, ലക്ഷദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വാക്സീൻ ഒരു തുള്ളി പോലും പാഴാക്കിയില്ല.

എങ്ങനെയാണ് വാക്സീൻ ‍പാഴാകുന്നത് ?

ഒരു വാക്സീൻ വയലിൽ (കുപ്പി) പത്തു പേർക്ക് നൽകാനുള്ള വാക്സീനാണ് ഉണ്ടാകുക. പത്തു പേർ വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കാൻ എത്തുമ്പോഴാണ് വയൽ പൊട്ടിച്ച് വാക്സീൻ വിതരണം ചെയ്യുക. ഗ്രാമീണ മേഖലയിലുള്ള ചില സെന്ററുകളിൽ പത്തുപേർ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പോലും വാക്സിനേറ്റർ ഓഫിസർ മറ്റുള്ളവർക്കായി വയലുകൾ തുറക്കുന്നതോടെ പിന്നെ ആ വയലിലെ വാക്സീൻ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരും.

ഇത്തരത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വാക്സീൻ പാഴാക്കിയതായി കേന്ദ്രം നേരത്തെ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. വാക്സീൻ ക്ഷാമമല്ല കൃത്യമായ ആസൂത്രണം ഇല്ലാതെ വാക്സിനേഷൻ നടത്തുന്നതാണ് യഥാർഥ പ്രശ്നമെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

മഹാരാഷ്ട്ര, പഞ്ചാബ്, ഡൽഹി തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വാക്സീനെ ചൊല്ലി രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളും െപാട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. കോവിഡ് വാക്സീനും റെംഡെസിവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവശ്യമരുന്നുകളും ബിജെപി നേതാക്കളുടെ ഒത്താശയോടെ പൂഴ്ത്തി വയ്ക്കുന്നെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. മഹാരാഷ്ട്ര മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസിന്റെ 22കാരനായ അനന്തരവന് വാക്‌സീന്റെ രണ്ടും ഡോസും ലഭിച്ചതും വിവാദമായി.

വാക്സീൻ നയത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നതോടെ സ്വകാര്യ വിപണിയിലും വാക്സീൻ ലഭ്യമാകും. ഇതിനൊപ്പം വിലയും ഉയരും. വാക്സീൻ ഉൽപാദനവും ലഭ്യതയും ഉറപ്പുവരുത്താൻ വിലയിലെ മാറ്റം പ്രധാനമാണെന്നു സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വാക്സീൻ ഉൽപാദക കമ്പനികൾക്കു പ്രത്യേക ഫണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൂടുതൽ കമ്പനികൾ വാക്സീൻ ഉൽപാദന രംഗത്തേക്കു കടന്നുവരുന്നതു വില നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണു കണക്കുകൂട്ടൽ.

നിലവിൽ ഇന്ത്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോവിഷീൽഡ്, കോവാക്സീൻ എന്നിവയ്ക്കു പുറമേ, മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ വാക്സീനുകൾ ലഭ്യമാകുമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. റഷ്യയുടെ സ്പുട്നിക് വാക്സീൻ മേയ് പകുതിയോടെ ഉപയോഗിക്കാനാകുമെന്നാണു കരുതുന്നത്. പിന്നാലെ, ഉൽപാദനവും തുടങ്ങും.

