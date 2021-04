ചെന്നിത്തല പഞ്ചായത്തിൽ ബിജെപിക്ക് പ്രസിഡന്റ്; കോട്ടാങ്ങൽ സിപിഎമ്മിന്

ആലപ്പുഴ/പത്തനംതിട്ട ∙ ആലപ്പുഴയിലെ ചെന്നിത്തല പഞ്ചായത്തിനും പത്തനംതിട്ടയിലെ കോട്ടാങ്ങൽ പഞ്ചായത്തിനും പുതിയ പ്രസിഡന്റുമാർ. ചെന്നിത്തല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി ബിജെപിയിലെ ബിന്ദു പ്രദീപ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. എൽ‍ഡിഎഫിലെ വിജയമ്മ ഫിലേന്ദ്രനെയാണു തോൽപിച്ചത്. എൽഡിഎഫിന്റെ 5 അംഗങ്ങളിൽ ഒരു സിപിഎം അംഗത്തിന്റെ വോട്ട് അസാധുവായി.

6 അംഗങ്ങളുള്ള യുഡിഎഫ് വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുത്തില്ല. ഒരു സ്വതന്ത്ര അംഗവും ബിജെപിക്കു വോട്ട് ചെയ്തു. 18 അംഗ സമിതിയിൽ ബിന്ദു പ്രദീപിന് 7 വോട്ടും വിജയമ്മയ്ക്ക് 4 വോട്ടുമാണു ലഭിച്ചത്. ‍മൂന്നാം തവണയാണു പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു തവണ യുഡിഎഫ് എൽഡിഎഫിനെ പിന്തുണച്ചെങ്കിലും വിജയി ചുമതലയേറ്റില്ല. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് യുഡിഎഫ് വിട്ടുനിന്നത്.



കോട്ടാങ്ങൽ പഞ്ചായത്തിൽ എസ്‍ഡിപിഐ പിന്തുണയോടെ സിപിഎം അംഗം ബിനു ജോസഫ് പ്രസിഡന്റായി. നേരത്തേ പലതവണ എസ്‍ഡിപിഐ പിന്തുണയോടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കു സിപിഎം പ്രതിനിധികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും രാജിവച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ ബിജെപിക്കും സിപിഎമ്മിനും തുല്യ അംഗങ്ങളാണ്.



English Summary: New president elected in Chennithala and Kottangal Grama Panchayat