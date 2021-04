ഗ്യാസ് നിറച്ച ട്രക്ക് ഡ്രൈവറില്ലാതെ മുന്നോട്ട്; സംഭവിച്ചത്....

ബ്രസീലിൽ ഗ്യാസ് ട്രക്ക് ഡ്രൈവറില്ലാതെ മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്നതിന്റെയും കിടങ്ങിനു മുകളിൽനിന്ന് താഴേക്ക് പതിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. ഗ്യാസ് നിറച്ച ട്രക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ മുന്നോട്ടു നീങ്ങിയത്.

ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ ലോഡ് ചെയ്തതിനു പിന്നാലെ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ കിടന്ന ട്രക്ക് തനിയെ മുന്നോട്ടു നീങ്ങുകയായിരുന്നു. ഡ്രൈവർ പുറത്തുനിൽക്കുമ്പോഴാണ് സംഭവം. ഓടിത്തുടങ്ങിയ ട്രക്ക് ‍ഡ്രൈവര്‍ തടയാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. ട്രക്ക് ഡ്രൈവറെ ഇടിച്ചിട്ടെങ്കിലും അയാൾ രക്ഷപെട്ടു.

ഓഫിസിനു പുറത്തുനിന്നുള്ള വിഡിയോ ദൃശ്യത്തിൽ ഇയാൾ ട്രക്കില്‍ അതിസാഹസികമായി കടന്നുകയറുന്നതും വാഹനം നിർത്തുന്നതും കാണാം. ഡോർ തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഇയാളുടെ ശരീരം ഭിത്തിക്കും ഡോറിനും ഇടയില്‍ അമര്‍ന്നു. എന്നിട്ടും അതിസാഹസികമായി അയാൾ വാഹനത്തിൽ കയറുകയും വളരെ ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ട്രക്ക് നിർത്തുകയും ചെയ്തു.

English Summary: Watch: Truck Starts Rolling Away Without Driver. Then...