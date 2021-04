അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, മ്യാൻമർ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം: ചർച്ച നടത്തി ഇന്ത്യയും യുഎസും

വാഷിങ്ടൻ ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, മ്യാൻമർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങളും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ചർച്ച ചെയ്ത് ഇന്ത്യയും യുഎസും. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്.ജയ്‌ശങ്കറും യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കനും ഫോണിലാണു ചർച്ച നടത്തിയത്. ഇക്കാര്യം രണ്ടുപേരും ട്വിറ്ററിലും പങ്കുവച്ചു. പട്ടാള അട്ടിമറിയെ തുടർന്നു ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്ന മ്യാൻമറിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടത് അയൽരാജ്യമായ ഇന്ത്യയ്ക്കും ആവശ്യമാണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിഷയം യുഎസുമായി ചർച്ച ചെയ്തതു ശ്രദ്ധേയമാണ്.

‘യുഎസും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് എസ്.ജയ്‌ശങ്കറുമായി ഊഷ്മളവും ഫലപ്രദവുമായ സംഭാഷണം നടന്നു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, മ്യാൻമർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങളും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം പോലുള്ള ആഗോള പ്രശ്നങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തു’– ബ്ലിങ്കൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയുമായി ആരോഗ്യമേഖലയിലെ സഹകരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ചർച്ച നടത്തിയെന്നു പിന്നീടു ജയ്‌ശങ്കറും വ്യക്തമാക്കി.



2 പതിറ്റാണ്ടു മുൻപ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെത്തിയ യുഎസ് സേന സെപ്റ്റംബർ 11നു മുൻപു പൂർണമായി പിൻവാങ്ങുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കെയാണ് ആ രാജ്യത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയുമായി ചർച്ച ചെയ്തത്. ശതകോടിക്കണക്കിനു ഡോളർ ചെലവായതും 2,450 യുഎസ് സൈനികരുടെ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞതുമായ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് ഉപാധികളില്ലാതെയുള്ള സേനാ പിന്മാറ്റം പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. നാറ്റോ സഖ്യസേനയും പിൻവാങ്ങും. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ സമാധാനം ഉറപ്പാക്കാൻ മേഖലയിലെ പാക്കിസ്ഥാൻ, റഷ്യ, ചൈന, ഇന്ത്യ, തു‍ർക്കി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തണമെന്ന് ബൈഡൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.



English Summary: S Jaishankar, US Secretary Of State Discuss Security Issues In Afghanistan, Myanmar